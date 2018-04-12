Ректора харківського вишу звинуватили у підробці документів для мігрантів

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про викриття осіб, які у Харкові займалися виготовленням незаконних документів для нелегальних мігрантів. Ключовий фігурант кримінального провадження – ректор одного із харківських вишів.

Про це повідомили у прес-службі МВС України.

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Поліція ліквідувала канал незаконної легалізації на території України громадян В’єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії шляхом їх фіктивної реєстрації у вищих навчальних закладах Харкова.

У МВС зазначають, що в ході досудового розслідування порушено понад 100 кримінальних проваджень. Злочинці займались незаконним переправленням іноземців через державний кордон України, а також підробкою документів, печаток, штампів та бланків.

Як інформують у відомстві, днями про підозру повідомили і ключового фігуранта справи – керівника одного із вищих навчальних закладів Харкова. Правоохоронці заявляють, що ця посадова особа була фактично організатором легалізації незаконних мігрантів. Він, за сприянням окремих представників правоохоронних органів, забезпечував оформлення громадянам В’єтнаму посвідок на тимчасове проживання в Україні, а також займався фіктивною реєстрацією псевдостудентів.

МВС повідомляє, що наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, нещодавно на території відчуження у Чорнобилі поліція затримала двох росіян, які незаконно проникли туди поза контрольно-перепускними пунктами з метою екстремального туризму.