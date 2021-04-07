Колишню "регіоналку" висунули на посаду ректора Харківського університету
Колишню членкиню "Партії регіонів" Тетяну Кагановську 7 квітня висунули на посаду ректора Харківського університету імені Каразіна. До цього вона 17 років тут керувала юридичним факультетом.
Джерело:фейсбук Юридичного факультету ХНУ
Рішення про це ухвалили на засіданні колективу юридичного факультету ХНУ. Висунення підтримали 112 людей, а утрималась лише 1 особа.
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Що про неї відомо
- Тетяна Кагановська є донькою колишнього губернатора Харківської області.
- Від 2004 року жінка керує юридичним факультетом Харківського університету імені Каразіна.
- Раніше вона була аспіранткою фінансового права цього ж вишу.
- У 2005 році жінка вступила до партії "Нова демократія", а згодом разом із батьком перейшла до "Партії регіонів".
- Була депутатом обласної ради Харкова з 2006 по 2010 рік.
- Також очолювала міську комісію з питань забезпечення громадського порядку Харкова з 2006 по 2009 рік.
Інформаціювзято з ресурсу "Вікізнання".
Хто також претендує на цю посаду
Як повідомляє Newsroom, ректором університету, крім Кагановської, хочуть стати ще 8 людей. Науковими працівниками цього вишу є 6 з них.
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