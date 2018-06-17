Релігійний скандал ледь не розгорівся на ЧС-2018

Воротар збірної Єгипту Мохамед ель-Шенаві відмовився від нагороди після першого зіграного матчу на ЧС-2018 з релігійних міркувань.

Перший матч на ЧС-2018 у Росії збірна Єгипту грала проти збірної Уругваю.

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Єдиний гол у цьому поєдинку забив захисник уругвайців Хосе Марія Хіменес, принісши своїй команді мінімальну перемогу.

Проте найкращий гравцем поєдинку визнали голкіпера збірної Єгипту.

Як пише L'Equipe з посиланням на власні джерала, воротар єгиптян Мохамед ель-Шенаві відмовився від призу з релігійних міркувань.

Він не захотів отримувати нагороду, спонсором якої була алкогольна компанія Budweiser.

Ель-Шенаві сповідує мусульманство і не вживає алкоголю.

У матчі проти Уругваю він відбив чотири удари в площину воріт, але один м'яч таки пропустив.

.@FIFAcom have a deal with @Budweiser for the #ManoftheMatch award. Being alcohol, there are 3 North African nations + Saudi & Iran in the @FIFAWorldCup. Did they not think these guys won’t accept the award? #EGY⁠ ⁠’s @Melshenawy did not take his today. pic.twitter.com/750OOyFaw0 — Marwan Ahmed (@MarwanAhmed_KF) 16 червня 2018 р.

Наступний матч на ЧС-2018 збірна Єгипту зіграє проти господарів – збірно Росії.