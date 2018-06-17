Релігійний скандал ледь не розгорівся на ЧС-2018
Воротар збірної Єгипту Мохамед ель-Шенаві відмовився від нагороди після першого зіграного матчу на ЧС-2018 з релігійних міркувань.
Перший матч на ЧС-2018 у Росії збірна Єгипту грала проти збірної Уругваю.
Читайте також: У мережі розгорівся скандал довкола бійця АТО, який фанатіє від Росії та її футболістів
Єдиний гол у цьому поєдинку забив захисник уругвайців Хосе Марія Хіменес, принісши своїй команді мінімальну перемогу.
Проте найкращий гравцем поєдинку визнали голкіпера збірної Єгипту.
Як пише L'Equipe з посиланням на власні джерала, воротар єгиптян Мохамед ель-Шенаві відмовився від призу з релігійних міркувань.
Він не захотів отримувати нагороду, спонсором якої була алкогольна компанія Budweiser.
Ель-Шенаві сповідує мусульманство і не вживає алкоголю.
У матчі проти Уругваю він відбив чотири удари в площину воріт, але один м'яч таки пропустив.
Наступний матч на ЧС-2018 збірна Єгипту зіграє проти господарів – збірно Росії.