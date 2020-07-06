Триденні реляції про немислимі успіхи в боротьбі зі скрутками ПДВ викликали більше питань, ніж надали відповідей.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише аналітик з питань податкової політики Інституту соціально-економічної трансформації В'ячеслав Черкашин.

"Виявлена ​​схема нібито генерувала розкрадання на 2 млрд грн в місяць, а українському суспільству було заявлено в свій час про втрати на 90 млрд на рік (90/12 = 7,5 млрд на місяць). Виходить, як мінімум, три чверті "схематозного ринку" продовжують себе почувати добре", – зазначив В'ячеслав Черкашин.

За його словами, як факт перемоги, надано зростання дивного показника "податкова ефективність ПДВ" (відношення суми поставок до суми сплаченого податку), зробленого без урахування сум податку, заявленого до відшкодування, включаючи ті, що перевіряються, а головне – відкладених платниками податків (примусово або не дуже) сум податкового кредиту в рахунок майбутніх податкових періодів (рядки 20.2 і 20.3 Декларації з ПДВ). Аналітик упевнений: це перетворює показник, як мінімум, в спробу маніпуляції.

За дивним збігом обставин сайт ДПС станом на ранок 04.07 в розділі" Показники роботи "не дає даних про переплати податків, включаючи ПДВ (останнє оновлення 29.05.2020 за 4 місяці), хоча по інших позиціях інформація оновлена ​​на 01.06.2020,

– пояснює експерт.

"Після водоспаду слідчих активностей – сум (+6,4 млрд у бюджет), обшуків (аж 120), вилучень (60 підприємств), негласних розшуків (50) – нам заявляють, що: "Оголошено підозру особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС ". Що? Звинувачення пред'явлено лише одному податківцю, коли навіть людині далекій від податків зрозуміло, що злочинна група повинна налічувати десятки людей", – пише В'ячеслав Черкашин.

Аналітик упевнений: подібні нестиковки і дивацтва серйозно підривають довіру до того, що відбувається – нагадує пшик з гучною справою "податківців Клименка". А на питання: "Що відбувається – зміна бандерши в борделі або реальна боротьба з розкраданням ПДВ?", відповідь схиляється до першого варіанту.