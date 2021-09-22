Її автором є один із департаментів Харківської міської ради. На реконструкцію планують витратити 64 мільйони 200 тисяч гривень.

Раніше повідомляли Туалет за 31 мільйон: у Харківському зоопарку триває будівництво

Як оберуть переможця тендера

Цей тендер опублікував Департамент благоустрою міської ради 21 вересня. Усі охочі позмагатися за право ремонтувати сквер можуть подати свої заявки до 7 жовтня.

Наступного дня після завершення терміну подачі заявок проведуть відкритий аукціон. Переможця обиратимуть за найменшою запропонованою вартістю.

Як зміниться сквер

Відповідно до умов договору, обраний підрядник має зробити повну реконструкцію скверу. Після неї вигляд цього місця буде кардинально відрізнятися від теперішнього.

Що має робити зробити підрядник:

заміну застарілих конструкцій – світильників, стовпів, металевих опор, дренажних труб;

прокладання тротуарів, посів газонів і земельні роботи;

нові локації для дітей – дитячі майданчики, гойдалки, пісочниці, будиночок-альтанку та карусель.