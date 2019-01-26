Ремонт доріг в Україні: що відомо про плани уряду на 2019 рік і чи є їм альтернатива

Рекордні 56 мільярдів гривень у 2019 році Україна витратить на ремонт та побудову автошляхів. В уряді запланували провести відновлювальні роботи на дорогах державного та місцевого значення.

Що планують на 2019 рік

У Кабінеті міністрів стверджують, що на 2019 рік запланований масштабний ремонт автошляхів по всій Україні.

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"Укравтодор" запевняє: буде завершено зведення сучасної траси Львів – Умань. 500 кілометрів цієї дороги будуть мати європейську якість, як заявив радник голови Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кава.

Також мають завершити ремонт дороги Маріуполь – Запоріжжя, яка з'єднує приморське місто з усією Україною. На території Донецької області частину траси повністю відремонтують, і ще половину маршруту – у Запорізькій області, по якій, власне, ця дорога переважно і прямує.

Ще обіцяють ввести в експлуатацію три об'їзні дороги в напрямку Київ – Полтава – Харків, і додатково ремонтуватимуть дороги місцевого значення.



Дорога з Києва до Харкова у багатьох місцях виглядає саме так

На всі ремонтні роботи мають витратити не менш ніж 50 мільярдів гривень, 15 з яких – на дороги місцевого значення, однак поки затвердженого конкретного списку доріг, які ремонтуватимуть – немає. Як немає інформації про те, за якими технологіями будуватимуть нові дороги та ремонтуватимуть старі.

Як ремонтували дороги у 2018? У 2018 році, згідно з інформацією прес-служби президента, відремонтовано 3 тисячі 800 кілометрів доріг, витрачено майже 24 мільярди гривень на дороги державного значення та 11,5 мільярда – місцевого. При цьому лише одна область із 24 – Хмельницька – використала усі 100% коштів, виділених для ремонту місцевих доріг. Жодних змін у технологіях ремонту протягом 2018 року не було: застосовували ямковий ремонт та укладку асфальту.

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Чи є альтернатива технологіям ремонту, які досі застосовують

Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що дороги в Україні можна будувати значно швидше та якісніше. Замість асфальтних доріг – бетонні. Саме такі дороги популярні в Європі та Сполучених Штатах. Вони приносять відчутну вигоду вже через 10 років після початку експлуатації

Чому бетонні дороги – кращі? Від 20 до 30 років вони не потребують жодного ремонту. Зробив – і маєш повний спокій. І на них не будеш списувати кошти,

– наголосив Андрій Садовий.

Першу експериментальну бетонну дорогу 2018 року почали будувати на Житомирщині. 2019 року з такого ж матеріалу планують робити і на Миколаївщині. Але в масштабах країни, де 170 тисяч кілометрів доріг – цього недостатньо.



Дорога з бетону, Білорусь

А поки тривають дискусії, в який спосіб краще ремонтувати і будувати дороги, українці створили базу доріг, які нині в жахливому стані. І через соцмережі діляться досвідом, як добиваються від чиновників, аби ті ремонтували дороги.

Та чи на довго вистачить такого ямкового ремонту – невідомо. Адже, як часто буває, через неналежну якість робіт вже за кілька місяців на тому ж місці знову утворюється яма.