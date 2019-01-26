11:31
26 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий казус від Лаврова. Штрафи для росЗМІ
      Вєсті Кремля
      23:37, 25 січня
      Вєсті.UA: Суперможливості Вілкула. Пропагандистів РФ образили в ПАРЄ
      Вєсті.UA
      20:09, 25 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Ремонт доріг в Україні: що відомо про плани уряду на 2019 рік і чи є їм альтернатива

      46 Читать новость на русском

      Рекордні 56 мільярдів гривень у 2019 році Україна витратить на ремонт та побудову автошляхів. В уряді запланували провести відновлювальні роботи на дорогах державного та місцевого значення.

      Що планують на 2019 рік

      У Кабінеті міністрів стверджують, що на 2019 рік запланований масштабний ремонт автошляхів по всій Україні. 

      Читайте також: Заважає одне – корупція: експерт пояснив, чому не працює "формула Гройсмана" про ремонт доріг

      "Укравтодор" запевняє: буде завершено зведення сучасної траси Львів – Умань. 500 кілометрів цієї дороги будуть мати європейську якість, як заявив радник голови Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кава.

      Також мають завершити ремонт дороги Маріуполь – Запоріжжя, яка з'єднує приморське місто з усією Україною. На території Донецької області частину траси повністю відремонтують, і ще половину маршруту – у Запорізькій області, по якій, власне, ця дорога переважно і прямує. 

      Ще обіцяють ввести в експлуатацію три об'їзні дороги в напрямку Київ – Полтава – Харків, і додатково ремонтуватимуть дороги місцевого значення.

      Київ - Харків
      Дорога з Києва до Харкова у багатьох місцях виглядає саме так

      На всі ремонтні роботи мають витратити не менш ніж 50 мільярдів гривень, 15 з яких – на дороги місцевого значення, однак поки затвердженого конкретного списку доріг, які ремонтуватимуть – немає. Як немає інформації про те, за якими технологіями будуватимуть нові дороги та ремонтуватимуть старі.

      Як ремонтували дороги у 2018? У 2018 році, згідно з інформацією прес-служби президента, відремонтовано 3 тисячі 800 кілометрів доріг, витрачено майже 24 мільярди гривень на дороги державного значення та 11,5 мільярда – місцевого. При цьому лише одна область із 24 – Хмельницька – використала усі 100% коштів, виділених для ремонту місцевих доріг. Жодних змін у технологіях ремонту протягом 2018 року не було: застосовували ямковий ремонт та укладку асфальту.

      Читайте також: Як в уряді планують підвищити безпеку руху на українських дорогах

      Чи є альтернатива технологіям ремонту, які досі застосовують

      Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що дороги в Україні можна будувати значно швидше та якісніше. Замість асфальтних доріг – бетонні. Саме такі дороги популярні в Європі та Сполучених Штатах. Вони приносять відчутну вигоду вже через 10 років після початку експлуатації

      Чому бетонні дороги – кращі? Від 20 до 30 років вони не потребують жодного ремонту. Зробив – і маєш повний спокій. І на них не будеш списувати кошти,
      – наголосив Андрій Садовий.

      Першу експериментальну бетонну дорогу 2018 року почали будувати на Житомирщині. 2019 року з такого ж матеріалу планують робити і на Миколаївщині. Але в масштабах країни, де 170 тисяч кілометрів доріг – цього недостатньо.

      Бетон
      Дорога з бетону, Білорусь

      А поки тривають дискусії, в який спосіб краще ремонтувати і будувати дороги, українці створили базу доріг, які нині в жахливому стані. І через соцмережі діляться досвідом, як добиваються від чиновників, аби ті ремонтували дороги.

      Та чи на довго вистачить такого ямкового ремонту – невідомо. Адже, як часто буває, через неналежну якість робіт вже за кілька місяців на тому ж місці знову утворюється яма.

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України Дороги Укравтодор Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сьогодні , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 399
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 січня , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 1006
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      25 січня , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 3163
      Давос-2019 та Україна: що обговорювали на форумі
      25 січня , 21:15 Давос-2019 та Україна: що обговорювали на форумі
      Світлана Попова 1547
      Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      25 січня , 20:57 Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      Блог Медіа 2550
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук