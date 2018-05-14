13:49
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ремонт під куполом: Верховну Раду відреставрують за 7,5 млн

123 Читать новость на русском
Купол Верховної Ради відреставрують
Купол Верховної Ради відреставрують / Facebook

У Верховній Раді проведуть реставрацію купола парламенту за 7,5 мільйона гривень.

Ремонт купола запланували на літо цього року.

Читайте також: Скандальна журналістка розповіла про секс у Верховній Раді

Про це в коментарі виданню 44.ua повідомив головний фахівець відділу організації будівництва Управління справами ВРУ Віктор Яремчук.

За його словами, серед запланованих робіт – ремонт металоконструкцій купола та шпиля.

Далі потрібно зробити ремонт вхідної частини – сходи, якими користуються для того, щоб обслуговувати купол. Верхня частина зараз в жахливому стані. Також буде замінено спеціальне скло, яким покритий купол,
– пояснив Яремчук.

Реставраційні роботи будівлі українського парламенту фахівці оцінили приблизно у 7,5 мільйона гривень. З ремонтом планують вкластись у місяць літніх канікул Ради, щоб встигнути до початку сесійних засідань.

"У нас стислі терміни на виконання робіт, а саме на період канікул народних депутатів – з 15 липня до 24 серпня. Тому що під час сесійних засідань проводити ремонт купола не будуть. Можливо, певні підготовчі роботи почнемо трохи раніше. Ремонт ускладнюється тим, що буде літо, спека, і покрівля з нержавіючої сталі буде розпечена до максимуму. Складно уявити, як люди в таких умовах будуть працювати", – додав він.

15 травня розпочнеться сесійна робота Верховної Ради, яка триватиме впродовж двох тижнів.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Гроші Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук