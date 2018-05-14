Ремонт під куполом: Верховну Раду відреставрують за 7,5 млн

У Верховній Раді проведуть реставрацію купола парламенту за 7,5 мільйона гривень.

Ремонт купола запланували на літо цього року.

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Про це в коментарі виданню 44.ua повідомив головний фахівець відділу організації будівництва Управління справами ВРУ Віктор Яремчук.

За його словами, серед запланованих робіт – ремонт металоконструкцій купола та шпиля.

Далі потрібно зробити ремонт вхідної частини – сходи, якими користуються для того, щоб обслуговувати купол. Верхня частина зараз в жахливому стані. Також буде замінено спеціальне скло, яким покритий купол,

– пояснив Яремчук.

Реставраційні роботи будівлі українського парламенту фахівці оцінили приблизно у 7,5 мільйона гривень. З ремонтом планують вкластись у місяць літніх канікул Ради, щоб встигнути до початку сесійних засідань.

"У нас стислі терміни на виконання робіт, а саме на період канікул народних депутатів – з 15 липня до 24 серпня. Тому що під час сесійних засідань проводити ремонт купола не будуть. Можливо, певні підготовчі роботи почнемо трохи раніше. Ремонт ускладнюється тим, що буде літо, спека, і покрівля з нержавіючої сталі буде розпечена до максимуму. Складно уявити, як люди в таких умовах будуть працювати", – додав він.

15 травня розпочнеться сесійна робота Верховної Ради, яка триватиме впродовж двох тижнів.