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      Ремонт Шулявського мосту: АМКУ виніс підозру компаніям "Укрбуду"

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      Ремонт Шулявського мосту
      Ремонт Шулявського мосту / Фото з відкритих джерел

      Антимонопольний комітет розслідує можливу змову під час тендеру на реконструкцію столичного Шулявського мосту мосту. Виявилося, що в конкурсі, всупереч законодавству, брали участь одразу дві компанії концерну "Укрбуд".

      Журналісти програми "Схеми" дізналися, що тендер на реконструкцію мосту пройшов непрозоро.

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      Всупереч законодавству в ньому брали участь одразу дві компанії корпорації – це "Спецбуд-Плюс" та "Північноукраїнський будівельний альянс". Останню пов'язують із нардепом Максимом Микитасем. Саме цим тендером зацікавилося Антикорупційне бюро та Служба безпеки України.

      Утім, якщо підозри підтвердяться, тендер скасовувати не будуть, і ремонт не зупинятимуть. Порушники відбудуться штрафом у 10% від отриманого доходу – це не менше 500 тисяч гривень. Також, їм світить заборона на участь у державних тендерах на наступні три роки.

      Що відомо про будівництво Шулявського мосту? Столичний міст частково обвалився в лютому 2017 року. Після цього вантажівкам на нього заборонили заїжджати, але дехто з водіїв таких машин на такі заборони не звертав уваги. А таке навантаження міст може просто не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним. Нині там працюють над зведенням нової розв'язки. 

      реконструкція шулявського мосту: останні новини
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      Теги: Новини України Шулявський міст Новини Києва АМКУ
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