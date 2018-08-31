Ремонт у Раді: у мережі показали вражаючі фото оновлення тритонної парламентської люстри

Перед початком нової сесії у Верховній Раді України проводять ремонт. Наразі тривають відновлювальні роботи велетенської люстри українського парламенту.

Відповідний знімок із ремонтом тритонної люстри опублікували на сторінці ВРУ у Twitter.

Читайте також: "Юля Путіна": Тимошенко в Херсоні зустріли провокативними плакатами

Сесійну залу Верховної Ради готують до початку нової сесії. Саме так зараз ремонтують та обслуговують люстру, яка до 4 метрів у діаметрі та важить майже 3 тонни,

– йдеться в описі до фото.

На знімку видно, що велетенську люстру робітники опустили, і вона розташована на рівні місць для депутатів. Над нею працюють 6 осіб.

Користувачі у соцмережах взялися коментувати неординарну світлину.

"Зробіть так, щоб вона на Шуфрича із Медведчуком гепнулася, дякую", "Навіщо цей жахливий, ще й дорогий в обслуговуванні, несмак? Приберіть краще", "А є список депутатів які сидять під люстрою? Чи можна туда пересадити фракцію регіоналів?" – пишуть люди у Twitter.