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      Дизайн коридору: практичні поради, як зробити кімнату місткою та затишною

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      Як зробити ремонт в коридорі – практичні поради
      Як зробити ремонт у коридорі / Колаж 24 каналу

      Дизайн коридору – не менш важливий, ніж дизайн інших кімнат. Адже саме тут починається комфорт вашої квартири чи будинку.

      Як правильно зробити ремонт у коридорі та який інтер'єр обрати – читайте у матеріалі 24 каналу. 

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      Перед початком ремонту у коридорі, варто звернути увагу на декілька факторів:

      • розмір та форма кімнати;
      • дизайн інших кімнат у квартирі – зокрема, вітальні (або дизайн, який там має бути після ремонту);
      • скільки людей проживатиме у квартирі;
      • скільки маєте одягу та взуття;
      • чи маєте спортивний інвентар та інші речі, які плануєте зберігати в коридорі.

      Колір та матеріал стін

      Матеріал має бути практичним та гармонійно виглядати у загальному інтер'єрі приміщення і вашого житла загалом. Щодо практичності, то варто обирати поверхні, які можна буде помити, адже в коридорі стіни мають властивість часто забруднюватися.

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      Що стосується кольору – коридор має вписуватися в загальний інтер'єр квартири або, принаймні, тої кімнати, з якою найбільше об'єднаний – наприклад, з вітальнею. 

      До речі, не варто хвилюватися, що колір стін в коридорі має бути темним, бо так практично. Це міф. Переважно коридори – кімнати не дуже великого розміру, яким навпаки потрібні світлі кольори стін і стелі для розширення простору. Краще оберіть практичний матеріал, який можна мити, ніж ваш коридор буде виглядати як темна комірка.

      дизайн коридору
      Невеличкий коридор, розширений завдяки кольору та дзеркалу

      Двері

      Звісно, перше, про що ви маєте потурбуватися – безпека вашої квартири. Саме тому вхідні двері мають бути надійними та безпечними. Проте не варто забувати і про їх вигляд. Вхідні двері також мають гармонійно виглядати у вашому інтер'єрі та добре поєднуватися з іншими дверима квартири. 

      Меблі

      Меблі в коридорі потрібно розмістити у порядку необхідності. Першими біля входу мають бути шафи для взуття та верхнього одягу. Найкраще обирати більш закриті та багатофункціональні варіанти меблів, щоб куртки та взуття не захаращували простір. 

      дизайн коридору
      Варіант світлого гарного коридору, однак лише на картинці, якщо у вас більше речей – то відсутність шаф чи комірок стане великою проблемою

      Шафу для одягу необхідно обирати залежно від розміру та форми кімнати. Наприклад, для маленького коридору найкраще підійде кутова шафа. Для довгого коридору можна обрати прямокутну, якщо місця для проходу залишається достатньо.

      дизайн коридору
      Прямокутна шафа у довгастому коридорі: дзеркало та зоноване освітлення розширює простір

      дизайн коридору кутова шафа
      Кутова шафа у коридорі, який об'єднаний завдяки відсутності дверей з іншими кімнатами

      Усі шафи найкраще замовляти суто за розмірами. Таким чином ви зможете максимально оптимально використати увесь простір. Колір також варто обирати такий, аби пасував до загального інтер'єру квартири.

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      Біля виходу необхідно розмістити або на шафі, або на стіні дзеркало (бажано – у весь ріст). Це потрібно для того, аби у вас була можливість поглянути на себе перед виходом. 

      кутова шафа дизайн коридору
      Чудовий варіант кутової шафи з дзеркалом

      Також варто не забувати, що коридор не треба захаращувати меблями. Має бути простір для руху. Однак не забувайте розрахувати кількість своїх речей, які маєте. Адже за наявності великої кількості одягу та взуття (наприклад, у вас велика родина) маленької шафи може просто не вистачити. 

      Також подумайте про інші речі, які плануєте зберігати в коридорі – наприклад, спортивний інвентар. Для велосипедів треба виділити окремий простір та, можливо, спеціальне обладнання для тримання.

      дизайн коридору
      У коридорі має бути місце для валізи, велосипеду чи інших речей, які плануєте там зберігати

      велосипед в коридорі
      Як зберігати велосипед в коридорі

      Якщо ж у вас речей багато, а коридор занадто вже маленький – подумайте про його об'єднання з вітальнею. Або якщо маєте ще один спільний коридор із сусідами, спробуйте домовитися про приєднання невеличкої його частини.

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      Не забувайте, що будь-які приєднання мають бути оцінені професіоналами. Адже не всі стіни у квартирі можна чіпати, деякі з них є опорними, деякі – ні. Непрофесійний ремонт такого плану є протизаконним і небезпечним для вас та інших мешканців будинку.

      Світло

      У коридорі має бути зоноване світло.

      Добре виглядатимуть вбудовані у стелю лампи в різних частинах коридору. Зокрема, світло треба зосередити в місцях біля дзеркала. 

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      Якщо дозволяє інтер'єр, по коридору можна розмістити бра, обравши саме ті, що пасуватимуть до вашого дизайну.

      дизайн коридору
      Зоноване м'яке освітлення коридору

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Публікації Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини дизайну Декор і дім Ремонт Ідеї для інтер'єру Дизайн
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