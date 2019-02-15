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      Ремонтуйте тюрми, щоб потім вам комфортно було сидіти, – Садовий дав пораду високопосадовцям

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      Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий дав пораду високопосадовцям, які зловживають своїм становищем та скоюють злочини. Він закликав їх ремонтувати в'язниці, в яких їм потім було би комфортно сидіти.

      Із таким закликом Садовий звернувся до влади в ефірі телеканалу 1+1.

      Читайте також: Садовий розповів, як Порошенко пропонував зняти сміттєву блокаду зі Львова

      "За те, що ви зробили, треба буде нести дуже жорстку відповідальність. Довели країну до великої біди. І через ту біду і ворог мав можливість наші території окупувати", – сказав політик.

      За його словами, Україна має інтелект, людей, "всю таблицю Менделєєва". Однак сьогодні в країні є декілька "сімей, феодалів, жуліків, які окупували все".

      Люди, які сьогодні займають великі посади в нашій країні, мають розуміти – вони понесуть відповідальність за свої зловживання і злочини. Маю до них одну пораду ремонтуйте тюрми. Щоб потім вам комфортно було сидіти,
      – наголосив Андрій Садовий.

      Андрій Садовий 8 лютого влаштував брифінг під Адміністрацією Президента, де адресував Петру Порошенку звинувачення у шантажі. Він оприлюднив текст таємної угоди, яку йому пропонував підписати глава держави у 2016 році під час сміттєвої блокади Львова.

      Зокрема, Порошенко пропонував йому підписати угоду згідно з якою "Самопоміч" мала перейти в інше підпорядкування, і тоді блокада б знялась. Представник партії Олег Березюк відповів Порошенку, що "це недопустимо, аби президент країни робив такі пропозиції".

      Що таке сміттєва блокада Львова?У травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Під завалами сміття загинуло троє рятувальників, які намагалися приборкати вогонь. Після трагедії сміттєзвалище закрили. Унаслідок трагедії Львів і ще 4 райони області не мали куди вивозити сміття, тож міська та обласна влади підписали з мерами 19 міст Львівщини меморандум, який передбачав утилізацію сміття впродовж двох років на полігонах області. Проте, на ділі розпочалась масштабна сміттєва блокада.

      У лютому 2019 року голова ЛОДА Олег Синютка зустрівся з мешканцями Знесіння (район у Львові), що виступають проти будівництва, та заявив, що скерує звернення Міністерство екології щодо неможливості його будівництва. Відтак, фактично перед стартом будівництва заводу голова ЛОДА намагається заблокувати реалізацію проекту.

      blog_ava
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      Теги: Андрій Садовий Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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