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Юлія Ліпенцева

"Ремпейдж": Двейн Джонсон і його горила

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"Ремпейдж": сюжет та рецензія на фільм / Кадр з фільму

Скала Двейн у типовому амплуа — ходить крутий, жінок приваблює, здатен підняти півгвинтокрила, розкидати будь-яку кількість вишколених військових і навіть мутованих гіганських тварин перемагає.

Іронічний спецназівець у відставці, який не особливо вірить у людей, але дбає про тварин, рятує світ. Добре, як мінімум – півмегаполіса. Герой Двейна Скали Джонсона розмовляє зі своїм ручним горилою мовою жестів і виступає основним посередником між натовпом війських і мутованою твариною гігантських розмірів з підвищеною відновлюваністю та витривалістю. Ось, власне весь сюжет.

Також у кіно: "Усі гроші світу", або Як замінити Кевіна Спейсі за 8 днів

Ремпейдж сюжет фільму
Сюжет фільму "Ремпейдж" – нічим не особливий

У "Ремпейджі" є банальні поганці – корпорації, які прагнуть лише грошей та наживи будь-якою ціною, і є героїчні борці за справедливість — власне, Скала, його подруга і "ковбой" з уряду, який стає на сторону світла у цьому кіно. Про фільм важко говорити добре, бо він надто нагадує десятки інших. "Ремпейдж" зняли за мотивами аркадної гри 1986 року, але ті, хто встиг її застати, не знайдуть багато схожостей. Хіба що фільм, як і гра, посередній.

Генетичні експерименти, які послугували причиною появи аномально витривалих та здатних до регенерації агресивних тварин, починались як благо. Все, як завжди: вчена хотіла врятувати життя людей, а жадібні ідіоти перетворили її дітище на зброю.

Ремпейдж: сюжет, трейлер, рецензія
"Ремпейдж": комп'ютерна графіка вражає

Фільм може "взяти" хіба що масштабом руйнувань і комп’ютерної графіки з домішками харизми Двейна Джонсона. Добре, що ми бачимо декілька доволі влучних жартів про пафос і всесильність головного героя. Все ж, коли він у компанії своєї горили йде в наступ на гігантських крокодила і вовка, то виглядає це смішно. Здається, автори фільму задумували цей момент, як серйозний і напружений.

Як часто говорять в подібних ситуаціях, для вдалого перегляду потрібно вимикати мозок і логіку, дивитись на картинку і не шукати суті. Хоч творці "Ремпейдж" пробували сховати трохи моралі за цими кадрами руйнувань і бійок, це було зайвим рухом. Жоден глядач не здатен сприймати те, що бачить на екрані кінотеатру, серйозно чи, тим більше, повчально. Фільмом сповна насолодились би діти, якби "Ремпейдж" підходив їм за віковими обмеженнями. Рейтинг кіно — 16+, бо люди все ж мруть, монстрам відривають голови, а кров хляпає з усією феєричністю технології IMAX. Шкода, що молодшу аудиторію не врахували як основних охочих побачити аномально величезних генетично змінених звірів.

Рейтинг "Ремпейдж" на IMDb – 6,5 і це навіть трохи більше, ніж він заслуговує.

Трейлер фільму "Ремпейдж": дивіться відео

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: Кіно LifeStyle Публікації
Джерело: 24 Канал
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