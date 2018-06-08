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Ренату Литвинову пропустили прикордонники на територію України

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Рената Литвинова зіграла у 6 фільмах Кіри Муратової
Рената Литвинова зіграла у 6 фільмах Кіри Муратової / 24 канал

Рената Литвинова не порушувала українське законодавство, тому російську актрису впустили на територію України попрощатись з померлою українською режисеркою Кірою Муратовою.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, її перевіряли за базами даних та робочими контактами з відповідними підрозділами, що відповідають за цей напрям роботи.

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За словами речника, на другій лінії контролю відбулось безпосереднє спілкування з громадянкою і перевірка щодо можливих порушень законодавства України. Їх не виявили.

Ця громадянка заїхала до України. Коли вона перетинала кордон, ми перевіряли інформацію стосовно можливого порушення нею українського законодавства щодо порядку в'їзду і виїзду до тимчасово окупованого півострова. Ця інформація не підтвердилась,
 сказав речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Він також повідомив, що жодної інформації від інших правоохоронних органів стосовно можливого порушення нею законодавства України або антиукраїнських висловлювань не було.

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Теги: Новини України Новини Одеси LifeStyle Кіно Втрати Держприкордонслужба
Джерело: 24 канал
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