Ренату Литвинову пропустили прикордонники на територію України

Рената Литвинова не порушувала українське законодавство, тому російську актрису впустили на територію України попрощатись з померлою українською режисеркою Кірою Муратовою.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, її перевіряли за базами даних та робочими контактами з відповідними підрозділами, що відповідають за цей напрям роботи.

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За словами речника, на другій лінії контролю відбулось безпосереднє спілкування з громадянкою і перевірка щодо можливих порушень законодавства України. Їх не виявили.

Ця громадянка заїхала до України. Коли вона перетинала кордон, ми перевіряли інформацію стосовно можливого порушення нею українського законодавства щодо порядку в'їзду і виїзду до тимчасово окупованого півострова. Ця інформація не підтвердилась,

– сказав речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Він також повідомив, що жодної інформації від інших правоохоронних органів стосовно можливого порушення нею законодавства України або антиукраїнських висловлювань не було.

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