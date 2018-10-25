Одним з головних протистоянь для "Динамо" у лізі Європи стане матч проти французького "Ренна" на виїзді. Обидві команди претендують на вихід з групи. Однак через невдалий старт у турнірі, одна з команд може залишитися без виходу в плей-офф. Матч можна буде переглянути в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Ренн" – "Динамо" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Також матч "Ренн" – "Динамо" дивитися онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Варто зауважити, що доступ до трансляції на цьому сайті платний. Місячна передплата коштує 69 гривень і вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень.

Текстова онлайн трансляція матчу "Ренн" – "Динамо" відбудеться на сайті 24 Каналу. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд матчу.