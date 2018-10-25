Сьогодні, 25 жовтня, "Динамо" на виїзді зіграє проти французького "Ренна". Все найцікавіше довкола матчу, та й сам матч – в онлайні 24 Каналу.

Матч "Ренн" – "Динамо" мав стати центральним протистоянням цієї групи. Обидві команди претендували на вихід з квартету з першого місця, і в очних зустрічах мали б розіграти лідерство у групі. Та як показали перші два матчі, одна з команд може залишитися без плей-офф Ліги Європи.

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Гра на "Роазон Парк" розпочнеться о 22:00. Очікується, що на матчі буде аншлаг. Напередодні було продано понад 25 тисяч квитків, у той час як стадіон вміщує трохи більше 29 тисяч глядачів.