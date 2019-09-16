Рентні платежі за руду з 2012 року зросли майже в 5 разів

Надходження ренти на видобуток залізної руди до бюджету України з 2012 по 2018 року виросли майже в 5 разів. Про це повідомили в ОП "Укрметалургпром". У той же час рентні платежі від корисних копалин державного значення, куди входить в тому числі руда, виросли всього в 1,6 раза, а надходження від видобутку нафти – в 1.1 раза.

Фракція партії "Слуга народу" в парламенті пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди, що знову призведе до зростання ренти – з 8,8% до 10%. Відповідні пропозиції містяться в законопроєкті №1210, який вніс до Ради Данило Гетманцев.

"Чим викликане таке відкрите прагнення задушити податками один з найбільш прозорих бізнесів у сфері видобутку корисних копалин в Україні? Може варто уважніше подивитися на інші корисні копалини, ту ж нафту, бурштин, щебінь, пісок?" – зазначив президент об'єднання Олександр Каленков.

Зокрема, оборот тіньового ринку бурштину в Україні оцінюється в 500 мільйонів доларів на рік. Левова частка цього каменю експортується так само, як і залізорудна продукція, проте, на відміну від ЗРС, такі продажі не відображені в митній статистиці, звертає увагу керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко.

За його словами, більш пильна увага податкової служби до тіньового бізнесу і різного роду "податкових ям" і "сірих схем" стане дієвішим інструментом збільшення податкових надходжень до бюджету.

"Зручна фіскальна позиція ДПС: збирай з тих, хто не ховається. Вони її виявляють у всьому. В тому числі, наприклад, при відшкодуванні ПДВ "переносять" на "сумлінних платників" те, що не хочуть перемогти: весь ПДВ реєструється в реєстрі, потім вони розкладають досить прозоро всі ланцюжки ухилянтів, але не йдуть до них на перевірки і в суд, а знімають цей ПДВ у підприємства-відшкодуванця", – зазначив Головко.

Нагадаємо, 12 вересня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики створив робочу групу з-поміж представників бізнесу та Державної податкової служби, яка повинна напрацювати пропозиції щодо змін в законопроєкт №1210. Результати повинні бути представлені в четвер, 19 вересня.