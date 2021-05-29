Український активіст Сергій Стерненко повідомив, що "любитель війни проти України Джиган приїздив на відкриття клубу-ресторану Queen в Одесі". Окрім того, "за день до того він виступав у Queen в Києві".

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"Запрошував його туди власник цих клубів Алєксандр Орлов (він з Джиганом на скріншоті), громадянин Росії, який агресивно зараз заходить на ресторанний ринок в Одесі та вже зайшов у Києві. Цього року він ще купив собі конкурс "міс Україна". Паралельно, як бачимо, Орлов просуває тут русскій мір", – зауважив Стерненко.

За словами активіста, "він володіє російським же ресторанним холдингом Bulldozer Group".

"Його заклади в Україні (Ішак, Танукі, Жовте море і не тільки) дотримуються російської мовної політики. У 2013 році навіть наші дипломати реагували на те, що в ресторанах його мережі українська мова була не просто небажаною, а забороненою взагалі", – розповів Стерненко.

Активіст наголосив, що "ну і гроші з кишень тих українців, які туди ходять, йдуть потім у росію. Тобто в тому числі на війну проти нас".

Мені тут ще підказують, що так добре він себе почуває в Україні завдяки дружбі з нардепом Миколою Тищенком. На мою думку, Орлов цілеспрямовано просуває в Україні російський порядок денний.

Він поводиться тут як окупант, і вчора не скасував виступ свого друга-кримнашиста навіть попри розголос,

– наголосив Стерненко.

За словами активіста, "Орлов має бути негайно видворений з України, а до його активів тут слід застосувати санкції, бо цей російський мініолігарх становить загрозу нашій національній безпеці".

Зверніть увагу! Джиган неодноразово виступав в окупованому Криму.