Репер із Сум назвав українську мову "у***ським діалектом", а себе "ватником"

7 жовтня 2021 , 19:29
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Джерело:

ютуб Сергія Стерненка

Репер з сум Дмитро Тимченко, який називає себе Plane Dead, потрапив у скандал через свої висловлення. На реп-батлі він дозволив собі лайливі висловлення проти української мови та людей, які нею говорять.

Реп-батл, де виконавець дозволив собі такі висловлення, відбувся у Харкові. На випадок звернув увагу активіст Сергій Стерненко. 

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"У***ський діалект"

Почав свій виступ репер із того, що назвав свого українськомовного опонента "дов***бом". Причина тому те, що репер зі Львова і говорить лише українською. За словами Дмитра Тимченка, він ледь не "обригався, коли дивився інтерв'ю українською". 

По-перше, що за у**бський діалект, на якому п***иш ти, осел? По-друге, що таке "наразі"? Це індійський посол? (переклад з російської 24 каналу)
 – сказав репер. 

Дмитро Тимченко під час виступу також вирішив похизуватися тим, що 10 років вчився у російській школі і "ї**в українську мову". Далі він перепитав, чи раптом українськомовний репер не є "фанатом Яйценюха". 

Люди ж, які слухали батл, підтримували репера і реготали з його "жартів". Усміхався і його опонент. 

"Образ ватника"

Як це за традицією трапляється, після розголосу скандалу, репер вирішив вибачитися у своїх соцмережах. Він записав відео, де заявив, що це лише брутальний образ на батлі. Він, мовляв, хотів просто принизити свого опонента, а те, що говориться у батлі ніколи є правдою у реальному житті. 

Я нікого не хотів образити і зачепити. Я приношу вибачення перед тими, хто взяв це близько до серця,
– сказав репер. 

Свою агресивну поведінку він назвав "образом ватника". 

Дивіться відео Сергія Стерненка про репера Plane Dead

Зверніть увагу! В інфопросторі часто з'являються блогери чи культурні діячі, які публічно заявляють, що ненавидять українську мову. Зазвичай згодом, після розголосу та отримання негативного фідбеку, вони просять вибачень. Так, наприклад нещодавно було з 18-річою тіктокеркою, яка  заявила, що взагалі "на**й заборонила б українську". Згодом вона вибачилася.
Автор: Вероніка Климська