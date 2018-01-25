Репер-банкрот 50 Сent розбагатів на біткойнах
06:18, сьогодні 513 Читать новость на русском
Репер 50 Сent розбагатів, продавши біткойнів 7 мільйонів доларів. Це трапилося після того, як три роки тому співак оголосив себе банкротом.
Про це пише TMZ.
Трапилося це через те, що у 2014 році за альбом Animal Ambition 50 Сent приймав оплату за копії платівок нового альбому в біткойнах. За тодішнім курсом він заробив трішки менше, аніж 400 тисяч доларів.
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Проте, як зясувалося, рахунком з біткойнами 50 Сent не користувався. Він вирішив перевести біткойни в долари лише наприкінці 2017 року. Тоді курс біткойна сягнув 10 – 12 тисяч доларів. Відтак репер розбагатів приблизно на 7 – 8,5 мільйонів доларів.
Джерело: 24 Канал
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