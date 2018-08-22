Репер Дрейк здійснив мрію важкохворої дитини: зворушливе відео

Канадський репер Дрейк не тільки приголомшує своїх прихильників яскравими виступами, але й бере участь у благодійних заходах. Днями співак розчулив мережу відео, на якому видно, як він здійснив мрію важкохворої дитини.

11-річна дівчинка Софія Санчес тривалий час перебуває в шпиталі Чикаго. Важкохвора дитина після перенесеної операції заявила, що в неї є два бажання – отримання нового серця та зустріч з репером Дрейком. Для улюбленого артиста Софія написала листа, в якому запросила репера на свій день народження.

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Цієї суботи у мене буде день народження. А у тебе як раз концерт в цей день. І я обожнюю твою музику! Я подумала, може, ти прийдеш до мене на день народження? У будь-який час цього тижня,

– написала Софія Санчес.

Дівчинка й не сподівалась, що Дрейк знайде вільний час у своєму напруженому графіку. Однак не минуло й тижня, як артист із подарунками прийшов до госпіталю.

Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi) 20 Сер 2018 р. о 12:59 PDT

Від несподіванки важкохвора Софія Санчес не могла знайти слів. Вона, не вірячи своїм очам, тільки вигукнула: "О, Боже!"

Ти просила мене прийти, і ось я тут. Як справи?

– з посмішкою запитав Дрейк.

Із маленькою прихильницею репер провів чимало часу. З Софією він обговорив музику та спорт. Наприкінці зустрічі артист обмінявся автографами з дівчинкою та побажав їй швидкого одужання.

Дивіться відео зустрічі Дрейка з важкохворою дівчинкою: