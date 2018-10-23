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      Репер Джон Мак-Мюррей трагічно загинув на зйомках кліпу

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      Джон Мак-Мюррей загинув
      Джон Мак-Мюррей загинув / Фото з вільних мереж

      Репер з Канади на ім'я Джон Мак-Мюррей загинув під час зйомок кліпу на свою пісню. Виконавець розбився, впавши з крила літака неподалік від міста Вернон.

      Про це повідомляє CTV.

      За сценарієм, Мак-Мюррей повинен був пройти по крилу літака Cessna у момент польоту авіасудна. Проте в якийсь момент реп-виконавець не зміг утримати рівновагу і зірвався з крила літака. Спершу артист скотився, після чого недовго чіплявся руками, проте все ж не витримав і впав униз.

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      Мак-Мюррей отримав травми, несумісні з життям. Він помер у лікарні.

      Менеджери загиблого стверджують, що у нього був парашут, але через те, що трюк відбувався надто близько від землі, у виконавця не було запасу часу, щоб парашут розкрився.

      Джон Мак-Мюрерй загинув
      Мак-Мюррей зірвався з крила літака

      Теги: LifeStyle Музика Втрати
      Джерело: 24 Канал
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