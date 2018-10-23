Репер Джон Мак-Мюррей трагічно загинув на зйомках кліпу

Репер з Канади на ім'я Джон Мак-Мюррей загинув під час зйомок кліпу на свою пісню. Виконавець розбився, впавши з крила літака неподалік від міста Вернон.

Про це повідомляє CTV.

За сценарієм, Мак-Мюррей повинен був пройти по крилу літака Cessna у момент польоту авіасудна. Проте в якийсь момент реп-виконавець не зміг утримати рівновагу і зірвався з крила літака. Спершу артист скотився, після чого недовго чіплявся руками, проте все ж не витримав і впав униз.

Читайте також: Актор "Дизель Шоу'' показав кумедне відео з Поплавською без гриму перед її загибеллю

Мак-Мюррей отримав травми, несумісні з життям. Він помер у лікарні.

Менеджери загиблого стверджують, що у нього був парашут, але через те, що трюк відбувався надто близько від землі, у виконавця не було запасу часу, щоб парашут розкрився.



Мак-Мюррей зірвався з крила літака