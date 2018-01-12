Репер Потап здивував зміною образу

Відомий український продюсер і співак Олексій Потапенко (Потап) здивував своїх фанатів зміною іміджу – репер відростив собі маленькі вуса.

Фото свого нового образу співак опублікував в Instagram.

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Такі фото викликали жваві дискусії його підписників. Так одні порівнюють його із "сеньйором Карлосом, сутенером", інші з молдаванином, а треті розпізнали в ньому гуцула чи "вуйка з Полонини".

А як вам новий образ Потапа? Личить? Відповіді пишіть у коментарях.