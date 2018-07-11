Реперка Cardi B народила дівчинку
Відома реперка Cardi B (справжнє ім'я Белкаліс Альманзар) та її чоловік, репер Offset (справжнє ім'я Карі Кендрелл Сефас) вперше стали батьками. Cardi B народила дівчинку, яку назвали Калчер Карі Сефас, 10 липня.
Про радісну новину повідомила реперка в Instagram, опублікувавши своє оголене вагітне фото.
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Дівчинка є першою дитиною для Cardi B і четвертою для Offset, який має трьох дітей з попередніх стосунків.
Маля народилося через два тижні після того, як новоспечена мама підтвердила, що вона і Offset таємно одружилися.
Джерело: 24 Канал
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