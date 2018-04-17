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Володимир Шередега

Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда

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Псевдо-ветерани
Псевдо-ветерани / Фото із відкритих джерел

Це генеральна репетиція цьогорічного 9 травня. День смерті Ватутіна.

І це класичні образи типових сьогоднішніх українських "ветеранів".

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Перша – професійна активістка, що вже декілька років з'являється і відсвічує абсолютно на усіх заходах, приоручених до побєдобєсія і несе там завчену пургу для СМІ.

Псевдо-ветерани
Псевдо-ветерани

Персонажка вже достатньо відома і майже аналогічна отій "матері русскоязичних", яка в 14-15 році одночасно по різних містах зі сльозами на очах для російського телебачення гастролювала. Коли побачила навколо себе купу камер, почала пробувати пояснювати англійською (наскільки вистачає хисту) про те, як фашисти прийшли їм заважать покладати квіти до меморіалу побєдобєсія. Сподівалась, що з купи знімальних груп знайдеться хоча б парочка іноземних.

І ці кадри з її заявами про фашистів в Києві потраплять у якісь міжнародні новини.

Другий персонаж на питання про те, якого ж він року народження такий свіженький і де воював, за що медалі-ордени отримав, що поначіпляв, відповів взагалі епічно. Сказав, що "освобождал Чехословакию в 1968". Освобождал, мабуть, від чехів і словаків.

Ще один несправжній ветеран
Ще один несправжній ветеран

Такі вони і є сьогоднішні українські ветерани. Не старше 70 років. Деякі й значно молодше.

Діти війни, освободітєлі Чехословакії та Будапешту (такі ж, як їх Жукови і Ватутіни), професійні ряжені активісти й взагалі чорт його знає хто. В пілотках. З чорт його знає якими нагородами до 100-річчя з чорт його знає чого, або просто купленими на Андріївському узвозі.

Все вже багато років як перетворилось на бридку кунсткамеру, єдиною ціллю якої є створення у Києві картинки для ворожої російської пропаганди. Квітнево-травневий місячник ватного побєдобєсія в цій країні найближчими роками треба вже остаточно згортати.

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Автор: Володимир Шередега
Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Публікації Російська пропаганда 9 травня
Джерело: 24 Канал
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