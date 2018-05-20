Репресії в СРСР: як харківський Будинок письменників "Слово" перетворився на пастку для митців

У СБУ говорять про понад 2 мільйони 800 тисяч жертв депортацій і розкуркулення. Тільки у 1937 році органи НКВС розстріляли 16,5 тисяч українців. І це лише ті цифри, які змогли встановити. Яскравим прикладом безжальності та цинічності радянських катів став харківський Будинок "Слово".

У кооперативну п'ятиповерхівку заселили письменників, щоб потім один за одним вивозити їх на допити, розстріли та заслання.

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Та усе починалося, як казка. У 1929 році у Харкові на вулиці Червоних Письменників звели новенький будинок із великими квартирами та затишним подвір'ям. І головне – виключно письменницький. Навіть спроектували п'ятиповерхівку у формі літери "С", що значить "Слово".

Тут творили Хвильовий, Остап Вишня, Куліш, Яловий, Багряний і ще десятки письменників. Для них навіть сходи в під'їздах оббили тканиною, щоб ніщо не заважало писати. Але ця ж оббивка зробила нечутними і кроки НКВСників. Будинок-мрія ледь не одразу після здачі перетворився на пастку. Письменників звинувачували в зраді та антирадянській діяльності і нищили. Один за одним.

Перша арештована була ще в перші місяці, але про це мало хто знає. Зазвичай, початком репресій у Будинку "Слово" вважають арешт Михайла Ялового, він же Юліан Шпол,

– розповіла старша наукова співробітниця Харківського літературного музею Марина Куценко.

Ялового заарештували у 33-му. За 2 тижні після цього у своїй квартирі застрелився його друг Хвильовий. Його просто не встигли схопити. А хвиля арештів тільки набирала обертів. Із 66 квартир Будинку "Слово" вивезли на допити, ув'язнення та розстріли більше, ніж половину мешканців. Примітно, що письменницький дім мав своє бомбосховище, але воно не захистило митців від нічних візитів "чорних воронків".



Микола Хвильовий

Радянська машина репресій не вибачала і не звільняла. І для багатьох українських письменників місцем поховання стали розстрільні ями в урочищі Сандармох у Корелії. Там кати НКВС вбили 9,5 тисяч людей, і серед них і сусідів із Будинку "Слово" – Куліша, Курбаса та інших.

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Цікаво, що політрепресії пройшлися і по прибічниках СРСР. Так, не оминуло знищення драматурга Микитенка, якому згадали "куркульске" походження. Він потрапив під другу так звану "партійну чистку" письменницького дому.

Будинок із дурною славою арештований у 32-ому Іван Багряний перейменував просто та чесно – зі "Слово" на "Крематорій".

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