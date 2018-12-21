Реслер під час бою ледь не втратив життя, отримавши декілька травм: відео (18+)

Американський реслер Шон Фенікс отримав множинні травми після падіння під час бою.

Фенікс встав на канати й стрибнув на суперника, який перебував за межами рингу. Опонент Шона відкотився, так що бідолаха звалився прямо на стіл і зламав його, а потім впав на підлогу.

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У результаті реслер проломив собі череп, зламав вушний канал, заробив витік спинномозкової рідини з вуха і струс мозку, а ще порвав сухожилля на великому пальці. Найстрашніше, що з мозку Фенікса витекла кров, але після всіх цих ушкоджень він вижив.

Після падіння на стіл Шон назавжди втратив слух на лівому вусі. Поєдинок, під час якого постраждав Фенікс, відбувся 6 жовтня в рамках турніру, організованого промоцією International Wrestling Cartel. Відео інциденту з'явилося в інтернеті тільки в грудні.

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