Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки

На жаль, красиві та наші улюблені меблі – не вічні, і з часом настає такий момент, коли вони втрачають свій привабливий вигляд. Крім того, ми подеколи старі речі нагромаджуємо на дачах, балконах, горищах і у підвалах. Звісно, можна їх викинути, замінивши новими, а можна й відновити, надавши їм певної цікавинки.

Нерухомість 24 підготувала для Вас кілька простих лайфхаків, як просто та недорого подарувати нове життя старим меблям.

Освіжіть покриття старих меблів

Це чи не найпростіший спосіб надати старим шафкам, стільцю чи комоду новизни. Суть такого методу полягає в тому, аби старі подряпані, пошкоджені або стерті поверхні деревини покрити новим захисним шаром. Зауважимо, що така процедура є ефективною, коли час і експлуатація не сильно відобразилися на Ваших меблях, відтак їхній стан можна оцінити як пристойний.

У такому разі старий шар лаку можна прикрити новим. Або ж дуже пошкоджені меблі, шпакльовані чи зі значними знебарвленнями, можна повернути до вжитку, пофарбувавши фарбами для деревини. У підсумку колір поверхні меблів має вирівнятися та стати більш яскравим, а всілякі подряпини або потертості – менш помітними.

А для ще більшого позитивного ефекту Ви можете скористатися алкідними лаками та емалями для деревини від німецького бренду Alpina. Зокрема, емаль може додати Вашим меблям нового блиску та яскравого кольору на довий час. Також можна застосувати спочатку емаль для дерева, а вже потім на неї нанести лак.

Щоправда, перед тим, як розпочинати фарбування, варто перевірити, чи є попередній шар, до прикладу, лаком або політурою (якщо покрити таким спиртовим лаком деревину, утворюється гладке прозоре покриття з дзеркальним блиском). Річ у тім, що лаковані меблі можна легко відновити власноруч, натомість покриті політурою є здебільшого предметами антикваріату, а їхнє відновлення – досить копітка справа, тому такі меблі краще віддати на ремонт до фахівця.

Отже, аби перевірити, яким лаком вкрито ваші меблі, можна виконати простий тест. Візьміть світлу ганчірку, змочену чистим спиртом, і протріть нею поверхню меблів у малопомітному місці. Лак, зі свого боку, залишатиме на тканини можливі сліди, а політура почне розчинятися та липнути до ганчірки.

Нове життя з новим кольором

Якщо ж покриття Ваших меблів є дуже пошкодженим і не рятує попередній спосіб, тоді слід спершу повністю видалити попередній шар, а потім вже нанести лак або фарбу. Для цього можна використати наждаковий папір або шліфувальну машинку. Однак такий спосіб підходить лише, якщо меблі мають прості форми та є виготовленими з масиву деревини. Будь-які ж вигадливі декоративні елементи повністю очистити ним може видатися неможливим.

Щодо наждачки, то краще для початку використати грубозернистий папір, а потім все підрівняти наждаковим папером з дрібними зернами. Шліфувальну ж машинку краще застосовувати, якщо поверхні меблів є великими та простими. Однак, під час очищення круглих ніжок або тонких елементів на спинках стільців, краще від неї відмовитися, оскільки можете зіпсувати їхню форму.

Є ще один спосіб видалення попереднього шару – хімічний. Це спеціальні засоби, які наносять на старі поверхні та залишають на деякий час. У підсумку на фарбі утворюються бульбашки, які легко видалити шпателем, а інші дрібні нерівності зачистити наждачним папером. Таким методом можна легко видалити стару фарбу навіть зі шпонованих меблів.

Отже, підготовлену після такої процедури поверхню сміливо можна фарбувати або ж покрити лаком. Тут також Вам стануть у нагоді продукти від бренду Alpina – передусім алкідно-уретанові емалі, наприклад Universallack. Якщо меблі – великі, і Ви їх повністю не хочете фарбувати, у такому разі виберіть суміш кольорів одного виду, але різних відтінків. Так, фасади дверцят і шухляд можна пофарбувати у потрібний Вам відтінок, а решту залишити в природному кольорі дерева. Такі елементи можуть мати дуже різноманітну колірну гаму, а найкращий вони матимуть вигляд у поєднаннях, наприклад, світло-синього з сірим або зеленим з бежевим.

А як щодо декупажу старих меблів?

Це один із найпопулярніших напрямків сучасного декору. Його можна застосовувати практично для будь-якої твердої поверхні у будинку. Таким чином оновити та облагородити меблі Ви можете за допомогою звичайних триколірних серветок, що продаються в будь-якому супермаркеті, або старих фотографій.

Загалом техніка декупажу є дуже простою та не вимагає специфічних навичок. Отже, спершу слід підготувати поверхню, а саме очистити її від старої фарби, згладити всі нерівності за допомогою шпаклівки та поґрунтувати. Далі наносимо фон, а на нього приклеюємо основне зображення. У підсумку все покриваємо фінішним шаром лаку на водній основі німецького бренду Alpina та добре висушуємо.

Дуже ліниві можуть просто обклеїти свої меблі спеціальними самоклейними плівками (є різні кольори та навіть такі, що імітують дерево). До прикладу, оригінальний ефект дає нанесення кольорової наклейки на передню частину ящиків чорного комоду.

Одним із популярних видів декупажу старих меблів є шеббі-шик, тобто додання виробу штучних потертостей «під старовину». Однак такий спосіб буде доречним, якщо Ваш інтер'єр оформлено у англійському, класичному або вінтажному стилі.

Змінюйте зовнішній вигляд меблів самостійно

Меблі невеликих розмірів, а саме стільці, пуфи, тумбочки тощо можна преобразити власноруч. Такий спосіб підходить тим, хто не може зважитися на фарбування або ремонт. У підсумку заміна старих деталей на нові зробить Ваш інтер’єр не лише цікавішим, а й оригінальним.

До прикладу, самому можна зробити нову оббивку. Для цього, перш за все, треба купити поролон і вибрати відповідний матеріал. Потім поролон слід обрізати під розмір меблів, а опісля обтягнути тканиною. Далі залишається лише просто приклеїти нову оббивку до дерев’яного виробу. Можна реставрувати таким чином і бічні частини підлокітників в дивані або кріслі.

Робіть меблі зі старих меблів і інших непотрібних речей

Надати нове життя меблям можна, не просто їх перефарбувавши, а і кардинально змінивши їхнє функціональне призначення. Так, старовинна табуретка може стати модним пуфом, старий стілець перетворитися на зручну приліжкову тумбу, а зняті з петель непотрібні двері або меблеві ящики можна переробити на елегантні полиці. Якщо такі полиці асиметрично розмістити на стіні, вони стануть просторим і модним місцем для книг та різних дрібниць.