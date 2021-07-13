Про це розповіла журналістам керівниця закладу "Якіторія" на вулиці Квітки-Основ'яненка Тетяна Бей. Також вона назвала ймовірно причину масового отруєння.
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Усі потерпілі одужали
Загалом у двох ресторанах отруїлися 90 осіб, з яких 19 – діти. У всіх цих людей діагностували сальмонельоз. У мережі заявили, що намагались надавати пацієнтам максимальну підтримку.
Ми привозили в лікарні ліки, ми компенсували витрати. Компенсація склала понад 200 тисяч гривень, - розповіла Тетяна Бей.
Винен працівник закладу
Представники мережі повідомили, що масове отруєння, ймовірно, сталося через недбалість одного з працівників. Це підтвердили й дослідження Держпродспоживслужби.
Хто саме порушив санітарні норми, з'ясувати в ресторані так і не змогли. При цьому в "Якіторії" стверджують, що в них був посилений контроль за якістю роботи всіх співробітників.
Що відомо про це отруєння
- Про виявлення перших 25 потерпілих повідомили 17 червня.
- Згодом кількість людей протягом кількох днів невпинно зростала.
- Усі потерпілі їли їжу одного з 2 харківських закладів.
- Зокрема, суші з яйцями в складниках.
- 22 червня повідомили, що "Якіторія" переказала на лікування потерпілих 150 тисяч гривень.
- Усі потерпілі та робітники закладів здали аналізи.
- У кількох працівників виявили стафілокок.
- Потім констатували – отруєння трапилося через антисанітарію.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження
- Це назвали порушенням санітарних правил щодо запобігання масовим отруєнням.
- Винним загрожує до 3 років ув'язнення.
- Потерпілих почали виписувати вже 22 червня.
- Однак більшість із них тоді ще залишались у лікарнях міста.
- Заклади, де отруїлися люди, почали працювати 12 липня.