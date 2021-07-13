Про це розповіла журналістам керівниця закладу "Якіторія" на вулиці Квітки-Основ'яненка Тетяна Бей. Також вона назвала ймовірно причину масового отруєння.

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Усі потерпілі одужали

Загалом у двох ресторанах отруїлися 90 осіб, з яких 19 – діти. У всіх цих людей діагностували сальмонельоз. У мережі заявили, що намагались надавати пацієнтам максимальну підтримку.

Ми привозили в лікарні ліки, ми компенсували витрати. Компенсація склала понад 200 тисяч гривень, - розповіла Тетяна Бей.

Винен працівник закладу

Представники мережі повідомили, що масове отруєння, ймовірно, сталося через недбалість одного з працівників. Це підтвердили й дослідження Держпродспоживслужби.

Хто саме порушив санітарні норми, з'ясувати в ресторані так і не змогли. При цьому в "Якіторії" стверджують, що в них був посилений контроль за якістю роботи всіх співробітників.

Що відомо про це отруєння