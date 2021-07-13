Заплатили 200 тисяч: потерпілі масового отруєння в Харкові отримали допомогу

13 липня 2021 , 15:26
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Джерело:

Newsroom

Харківський ресторан "Якіторія" заплатив за лікування всіх людей, які там отруїлися. Загальна сума всіх витрат мережі сягає 200 тисяч.

Про це розповіла журналістам керівниця закладу "Якіторія" на вулиці Квітки-Основ'яненка Тетяна Бей. Також вона назвала ймовірно причину масового отруєння.

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Усі потерпілі одужали

Загалом у двох ресторанах отруїлися 90 осіб, з яких 19 – діти. У всіх цих людей діагностували сальмонельоз. У мережі заявили, що намагались надавати пацієнтам максимальну підтримку.

Ми привозили в лікарні ліки, ми компенсували витрати. Компенсація склала понад 200 тисяч гривень, - розповіла Тетяна Бей.

Винен працівник закладу

Представники мережі повідомили, що масове отруєння, ймовірно, сталося через недбалість одного з працівників. Це підтвердили й дослідження Держпродспоживслужби.

Хто саме порушив санітарні норми, з'ясувати в ресторані так і не змогли. При цьому в "Якіторії" стверджують, що в них був посилений контроль за якістю роботи всіх співробітників.

Що відомо про це отруєння

  • Про виявлення перших 25 потерпілих повідомили 17 червня.
  • Згодом кількість людей протягом кількох днів невпинно зростала.
  • Усі потерпілі їли їжу одного з 2 харківських закладів. 
  • Зокрема, суші з яйцями в складниках.
  • 22 червня повідомили, що "Якіторія" переказала на лікування потерпілих 150 тисяч гривень.
  • Усі потерпілі та робітники закладів здали аналізи.
  • У кількох працівників виявили стафілокок.
  • Потім констатували – отруєння трапилося через антисанітарію.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження
  • Це назвали порушенням санітарних правил щодо запобігання масовим отруєнням.
  • Винним загрожує до 3 років ув'язнення.
  • Потерпілих почали виписувати вже 22 червня.
  • Однак більшість із них тоді ще залишались у лікарнях міста.
  • Заклади, де отруїлися люди, почали працювати 12 липня.
Автор: Олександр Марчак