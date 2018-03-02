Ресторан "36 По": нова локація на гастрономічній карті Львова

Попереджаємо: від нереальних вражень тут їде дах.

"Спинися мить! Прекрасна ти!" – ці слова з "Фауста" німецького письменника Гете якнайкраще описують момент особливого захоплення. Захоплення, яке відчують гості нового ресторану "36 По".

Він має всі шанси стати раєм для гурманів та гедоністів. Чим обіцяють здивувати творці ресторану, який вже відкрив свої двері для гостей у Львові на площі Ринок, 36?

Натхнення

Ukrainian Food Art – цей концепт нового ресторану поєднує у собі кулінарні традиції та інновації. Творці "36 По" переконують, що таких варіацій на тему української кухні Ви точно ніколи не бачили. Вони впевнені в оригінальності рецептів та філігранності подач. До створення проекту ресторану "36 По" долучились кращі з кращих, тому до концепту закладу не виникає жодних питань.

Простір кулінарних сенсацій

Ресторан "36 По" – це п’ять поверхів ексклюзивних сюрпризів! На першому та другому поверхах розташований пивний ресторан, в якому ідеально підібрані страви до 10 видів пива. До слова, цей хмільний напій вариться тут, на найсучаснішому в Україні обладнанні Schulz. На третьому поверсі – фантастичний рибний ресторан та винна кімната з колекційними напоями. Піднімаємось вище, і на четвертому та п’ятому поверхах ресторану маємо нагоду спробувати страви нової української кухні.

WOW-ефект

Сьогодні потрібно дивувати, щоб бути на вершині! Творці концептуальних закладів у цілому світі давно усвідомили це правило. Автори нового ресторану "36 По" теж довго думали, як вразити львів’ян та гостей міста. Нова локація на площі Ринок, 36 просто дивує ексклюзивними інноваціями. Де ще у Львові ви можете побачити акваріум висотою 6,5 метрів зі справжніми акулами!? Або відкидний дах, який відкриває панораму на чарівний Львів? Лише у "36 По".

Емоції з ароматом кави

Неможливо не згадати про ще одну родзинку в ресторані "36 По". Львів давно відомий, як місто кави. Але такої кави львів’яни ще не куштували. Це просто нереальний смак, який захоплює з першого ковтка. У ресторані "36 По" пригощають кавою із Slayer Espresso – найдорожчої машини у світі Coffeе із чистого золота. Ви можете це уявити? Із чистого золота!

Must Have

Діловий обід з бізнес-партнерами, суботній бранч з рідними чи романтична вечеря – для будь-якої з цих ситуацій ресторан "36 По" – ідеальний вибір. Атмосфера, яка надихає і перехоплює подих вже після першого знайомства. Рафіновані манери та надзвичайно високий рівень обслуговування – це те, що заслуговує особливої уваги. Як і довершене меню, яке сміливо можна назвати абсолютно революційним. Ресторан "36 По" обіцяє вражати та дивувати!

А ви готові до емоційного кулінарного знайомства?