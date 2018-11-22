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      Ресторан KFC у Будинку профспілок відкрила російська компанія: журналіст навів докази

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      Ресторан KFC у Будинку профспілок у Києві відкрила російська компанія
      Ресторан KFC у Будинку профспілок у Києві відкрила російська компанія / Сегодня

      Ресторан KFC у Будинку профспілок у Києві, через відкриття якого спалахнув скандал та протести, могла відкрити російська компанія. Про це свідчить російська адреса у контаках на сайті ресторану, яку вже встигли видалити.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR, журналіст та блогер Айдер Муждабаєв.

      "Судячи з усього, ресторан KFC у Будинку профспілок на Майдані Незалежності відкрила російська компанія. Дивіться скріншоти. Підприємці з "братньої країни" особливо не морочилися. Просто підтерли дані у контактах на сайті. Але знайшлися люди, які залізли в гуглівський кеш. Дивіться", – написав Муджабаєв, додавши відповідні скріншоти.

      Читайте також: KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться

      Такий вигляд мала сторінка на сайті ресторану KFC раніше. У контактах на сайті були вказані контакти відділу нерухомості та розвитку: 125130, Росія, Москва, Старопетрівський проїзд, 11 к1, а також номери телефонів мобільних операторів РФ.

      KFC скандал Будинок профспілок Київ Росія
      Сайт KFC перед тим, як на ньому змінили інформацію

      На сьогодні ж на сторінці KFC вказані інші контакти: лише електронна пошта [email protected]

      Сайт KFC Росія Київ Будинок профспілок скандал протести
      Відредагована версія сайту KFC

      Як кажуть – відчуйте різницю. І якщо вам не огидно, то заходьте туди пожерти. У росіян. Смажених курей. У спаленому Будинку профспілок. Під час української Революції Гідності. Налітай!,
      – емоційно висловився Муждабаєв.

      Нагадаємо, в ніч проти 22 листопада у Києві активісти С14 влаштували протести біля Будинку профспілок у зв’язку з відкриттям ресторану KFC у цій будівлі: відкриття такого закладу у будівлі, де під час Євромайдану загинули люди, протестувальники вважають недоречним. Зокрема, активісти організації розфарбували вітрини закладу написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?".

      Правоохоронці побили та затримали 6 активістів С14. Серед постраждалих опинився і адвокат Масі Найєм – брат нардепа Мустафи Найєма. Правоохоронці застосували до юриста газовий балончик.

      Через певний час члени С14 сповістили, що поліція відпустила затриманих учасників інциденту.

      протести через відкриття ресторану kfc у будинку профспілок у києві: хроніка подій

      Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану? У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула. За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишніх високопосадовців СБУ.

       

       

      Теги: Новини України Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві Новини Києва Скандал Новини Росії протести журналісти Розслідування
      Джерело: 24 канал
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