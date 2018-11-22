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      Ресторан KFC у Будинку профспілок закрили: журналіст озвучив деталі

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      Ресторан KFC у Будинку профспілок закрили
      Ресторан KFC у Будинку профспілок закрили / Фото з відкритих джерел

      Ресторан швидкого харчування KFC у Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві, через відкриття якого спалахнув скандал та протести, тимчасово закрили.

      Про це повідомив журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці в Facebook.

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      Після невеликої штовханини з охороною, вийшов адвокат фастфуду KFC і оголосив, що сьогодні заклад закривається. Вимагаємо, щоб назавжди закрився,
      – написав Гнап.

      Журналіст розповів, що після сутичок адвокат "пішов комусь дзвонити".

      Водночас, українське PR-агентство Mainstream оголосило про розірвання контракту з компанією Yum! Brands, яка є офіційним представником KFC в Україні.

      "Незважаючи на всі прописані нами ризики та попередження, пов'язані з відкриттям ресторану в Будинку профспілок, вони не були почуті офісом KFC. А та позиція, на якій наполягає клієнт, суперечить етичним стандартам і цінностям нашої компанії. У зв'язку з цим ми припиняємо співпрацю з компанією YUM! Brands", – йдеться у повідомленні PR-компанії.

      Нагадаємо, в ніч проти 22 листопада у Києві активісти С14 влаштували протести біля Будинку профспілок у зв’язку з відкриттям ресторану KFC у цій будівлі: відкриття такого закладу у будівлі, де під час Євромайдану загинули люди, протестувальники вважають недоречним. Зокрема, активісти організації розфарбували вітрини закладу написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?".

      Правоохоронці побили та затримали 6 активістів С14. Серед постраждалих опинився і адвокат Масі Найєм – брат нардепа Мустафи Найєма. Правоохоронці застосували до юриста газовий балончик. Через певний час члени С14 сповістили, що поліція відпустила затриманих учасників інциденту.

      Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану?У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула. За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишніх високопосадовців СБУ.

       

       

      Теги: Новини України Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві Новини політики Євромайдан журналісти Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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