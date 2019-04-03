Ресторану у Києві став фіналістом престижного конкурсу дизайну інтер'єрів: фото
Дизайн інтер'єру ресторану сучасної в'єтнамської кухні вийшов став фіналістом міжнародного конкурсу дизайну інтер'єрів IIDA.
International Interior Design Association (IIDA) визначає найкращі інтер'єри року. Журі визначило 12 найкращих інтер'єрів з Європи, Азії та США.
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Дизайн інтер'єру ресторану NAM на Великій Васильківській у Києві став єдиним східноєвропейським та українським проектом у фіналі престижного конкурсу.
Над дизайном закладу працювала студія YOD Design Lab.
Дивіться, чим ще дивує інтер'єр закладу:
Дизайн інтер'єру готелю Bursa на Подолі у Києві переміг на міжнародному архітектурному конкурсі 2018 IIDA Global Excellence Awards.
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Джерело: 24 канал
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