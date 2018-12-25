Ресурсна база для корупційних кланів: як чинна влада використовує газовидобуток в своїх цілях

Воєнний стан і об'єднання церков відбуваються, немов у паралельній реальності. А в тіньовому режимі продовжується дерибан державних грошей та майна. На початку грудня 2018 року нам ледь вдалося зупинили схематозну "прихватизацію" оточенням президента Порошенка компанії "Центренерго" – останнього активу теплової генерації, який ще не забрав Ахметов.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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Тоді, за його словами, щоб зірвати сценарій, коли "Центренерго" за мінімальну вартість мав забрати наближений до Порошенка підприємець Віталій Кропаєв, довелося підключати міжнародних дипломатів та закликати до совісті прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Та невдача президентського клану з "Центренерго" – це не привід зупинитися у своїх апетитах. Ще один енергетичний актив переходить оточенню Порошенка.



Підприємство "Центренерго"

Лещенко додав, що кабінет міністрів схвалив передачу грандіозного газового родовища "Юзівське" маловідомій фірмі з Голландії зі спеціально вигаданим співзвучною назвою Yuzgas, яку зареєстрували конкретно під цю операцію. Це – спецпропозиція Януковича для видобутку сланцевого газу світовим гігантом Shell. У 2015 році через війну й падіння цін на нафту Shell звернув цей проект.

Вже після приходу Порошенка почалися пошуки нового претендента на частку Shell. Та замість іншого світового гіганта на "фейковому конкурсі" проект віддали тій самій фірмі-прокладці Yuzgas, яка не має досвіду й має тисячу євро статутного капіталу,

– зазначив нардеп.

Він розповів, що кабмін прийняв рішення про те, що замість Shell буде нікому невідомий Yuzgas, який обіцяє продати частину акцій словацької компанії Nafta. А та, у свою чергу, буде видобувати не сланцевий газ, як збирався робити Shell, і заради чого було консолідовано величезні землі родовища, а розкупорювати старі свердловини.

При цьому інтерес до газовидобутку має як президент Порошенко, так і його оточення. Так, Порошенко свого часу був власником компанії "Нафтогазвидобування", та в часи Кучми втратив контроль над своєю часткою. Коли підприємство перейшло до Ріната Ахметова, чинний глава держави зажадав від нього компенсації,

– наголосив Сергій.

"Корупція, аби приховати своє злочинне нутро, завжди шукає для себе прикриття, в такий спосіб легалізуючи оборудки: спочатку в суспільній свідомості, а потім – у фінансових інституціях, згодом – фінансуючи політичних клоунів", – підсумував Лещенко.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 23 грудня 2018