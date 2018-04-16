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Retail & Malls Summit 2018: як заробляти на "шопінгу вражень"

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Retail & Malls Summit 2018
Retail & Malls Summit 2018

26 квітня 2018 відбудеться третій щорічний Retail & Malls Summit, організований Platforma і Malls Club Ukraine & Belarus.

Retail & Malls Summit 2018 присвячений досвіду роботи із сучасним покупцем через призму актуальнішого тренду у рітейлі – "шопінгу вражень".

Час, коли споживач відвідував торговий центр виключно з метою зробити покупки, пішло без вороття. Мейнстрім-поведінка сучасного споживача перетворила звичний шопінг на спосіб самовираження і отримання задоволень, а торгові локації – у місця для зустрічей, сімейного спілкування, релаксу і навіть для демонстрації статусу і культурних переваг.

Торгові центри стали частиною споживчого лайфстайлу і генераторами "шопінгу вражень". Здатність торгового об'єкта забезпечити клієнту шопінг емоційного досвіду безпосередньо визначає фінансовий успіх і потенціал розвитку.

Retail & Malls Summit 2018: "шопінг вражень":

• 200 + топ-менеджерів і власників ТРЦ, роздрібних операторів, експертів в питаннях Customer experience management;

• 10 покрокових інструкцій для реалізації концепції "шопінгу вражень" у компанії;

• Можливість забезпечити стабільний розвиток і прибутковість компанії в умовах реалій сучасного споживання;

• Здатність бути на одній хвилі з клієнтами, розуміти їх ціннісні потреби.

У Retail & Malls Summit 2018 будуть презентовані кейс-доповіді експертів компаній: "Сільпо", "Цитрус", "Фокстрот", USUPSO Ukraine, UAmade, "Укрпошта", SOVA, Jewelry House, Socar, ТРЦ Gulliver, Arricano Real Estate Plc, Flow & Architecture, Watcom Group, GfK Ukraine

Спеціальний гість Retail & Malls Summit 2018 – пан Uğur BERK, Генеральний директор одного з 5 найбільших торгових центрів Стамбула – IstinyePark Shopping Center

Серед питань, які будуть розкриті спікерами Саміту:

– Що таке "шопінг вражень" і як його використовують українські роздрібні компанії?

– Який маркетинг відповідає концепції "шопінгу вражень"?

– Кампанії, які підвищують основні KPIs (прохідність, частота, конверсія, чеки, задоволеність і лояльність)

– Як сформулювати свою ціннісну пропозицію споживачеві мовою "шопінгу вражень"? Цінова політика і нові враження: як вони пов'язані?

– Як в концепції "шопінгу вражень" використовують основні споживчі тренди (новий досвід, простота, digital)?

– Як робити споживачеві ціннісне пропозицію "нових вражень" в умовах мультиканального середовища?

– Яка методологія монетизації "шопінга вражень" релевантна українським рітейлерам?

Детальніше про спікерів та умови участі в Retail & Malls Summit на сайті.

Реєстрація на Retail & Malls Summit 2018 на сайті Retail Platforma і по телефону: 044 232 98 40; 0507365909.

До зустрічі 26 квітня 2018 на Retail & Malls Summit 2018: шопінг вражень!

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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