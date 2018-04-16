Retail & Malls Summit 2018: як заробляти на "шопінгу вражень"
26 квітня 2018 відбудеться третій щорічний Retail & Malls Summit, організований Platforma і Malls Club Ukraine & Belarus.
Retail & Malls Summit 2018 присвячений досвіду роботи із сучасним покупцем через призму актуальнішого тренду у рітейлі – "шопінгу вражень".
Час, коли споживач відвідував торговий центр виключно з метою зробити покупки, пішло без вороття. Мейнстрім-поведінка сучасного споживача перетворила звичний шопінг на спосіб самовираження і отримання задоволень, а торгові локації – у місця для зустрічей, сімейного спілкування, релаксу і навіть для демонстрації статусу і культурних переваг.
Торгові центри стали частиною споживчого лайфстайлу і генераторами "шопінгу вражень". Здатність торгового об'єкта забезпечити клієнту шопінг емоційного досвіду безпосередньо визначає фінансовий успіх і потенціал розвитку.
Retail & Malls Summit 2018: "шопінг вражень":
• 200 + топ-менеджерів і власників ТРЦ, роздрібних операторів, експертів в питаннях Customer experience management;
• 10 покрокових інструкцій для реалізації концепції "шопінгу вражень" у компанії;
• Можливість забезпечити стабільний розвиток і прибутковість компанії в умовах реалій сучасного споживання;
• Здатність бути на одній хвилі з клієнтами, розуміти їх ціннісні потреби.
У Retail & Malls Summit 2018 будуть презентовані кейс-доповіді експертів компаній: "Сільпо", "Цитрус", "Фокстрот", USUPSO Ukraine, UAmade, "Укрпошта", SOVA, Jewelry House, Socar, ТРЦ Gulliver, Arricano Real Estate Plc, Flow & Architecture, Watcom Group, GfK Ukraine
Спеціальний гість Retail & Malls Summit 2018 – пан Uğur BERK, Генеральний директор одного з 5 найбільших торгових центрів Стамбула – IstinyePark Shopping Center
Серед питань, які будуть розкриті спікерами Саміту:
– Що таке "шопінг вражень" і як його використовують українські роздрібні компанії?
– Який маркетинг відповідає концепції "шопінгу вражень"?
– Кампанії, які підвищують основні KPIs (прохідність, частота, конверсія, чеки, задоволеність і лояльність)
– Як сформулювати свою ціннісну пропозицію споживачеві мовою "шопінгу вражень"? Цінова політика і нові враження: як вони пов'язані?
– Як в концепції "шопінгу вражень" використовують основні споживчі тренди (новий досвід, простота, digital)?
– Як робити споживачеві ціннісне пропозицію "нових вражень" в умовах мультиканального середовища?
– Яка методологія монетизації "шопінга вражень" релевантна українським рітейлерам?
Детальніше про спікерів та умови участі в Retail & Malls Summit на сайті.
Реєстрація на Retail & Malls Summit 2018 на сайті Retail Platforma і по телефону: 044 232 98 40; 0507365909.
До зустрічі 26 квітня 2018 на Retail & Malls Summit 2018: шопінг вражень!