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Ретрансляторів Кремль ТБ викрили у Києві

23:56, 23 січня 552 Читать новость на русском
У Києві кіберполіція припинила роботу кардшарингового сервісу
У Києві кіберполіція припинила роботу кардшарингового сервісу / ГУ НП

Співробітники відділу протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту та телекомунікації Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Нацполіції України припинили діяльність сервісу iseehd.tv, за допомогою якого здійснювалась незаконна трансляція та ретрансляція телевізійних каналів, в тому числі російських.

Про це повідомляє прес-служба кіберполіції України.

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Кіберполіція, Росія, пропаганда, медіа
У Києві припинили діальність сервісу, який незаконно ретранслював росТБ

За зверненням представників одного із українських телеканалів, поліцейські провели відповідну перевірку та встановили: інтернет-ресурс здійснював трансляцію та ретрансляцію аудіо та відео творів без відповідних документів і дозволів правовласників. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження щодо порушення авторських і суміжних прав та щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин,
– розповідають правоохоронці.

За їхніми словами, за час роботи нелегального онлайн-кінотеатру правовласникам було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Кіберполіція, Росія, пропаганда, медіа
Поліцейські також вилучили комп’ютерну техніку та серверне обладнання, за
допомогою яких транслювалась пропаганда

"За місцем проживання адміністраторів та власників цього сайту було проведено санкціоновані обшуки. Крім того, обшук проводився в офісному приміщенні провайдера, де розташовувалося серверне обладнання, яке підтримувало роботу інтернет-ресурсу. У підсумку поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та серверне обладнання. Техніку направлено до експертного центру для проведення усіх необхідних експертиз. Після проведення результатів цієї експертизи буде вирішено питання щодо оголошення підозри особам, які здійснювали адміністрування цього Інтернет-ресурсу. Їм загрожує до шести років позбавлення волі", – додають у кіберполіції.

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Києва Новини Росії Російська пропаганда Медіа Україна – Росія Інтернет Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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