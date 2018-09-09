Ретро-фестиваль у Запоріжжі: містянам показали авто зі столітньою історією

Півтори сотні раритетних автівок та мотоциклів зі всієї України з'їхались цими вихідними до Запоріжжя на ретро-фестиваль.

Харків'янин Дмитро – власник єдиного в Україні невеликого бюджетного авто Ford Consul.

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Ретро-автовласник Дмитро Харченко

Американці понад півстоліття тому виробляли їх спеціально для Європи, бо там не мали попиту величезні заокеанські лімузини.

Це 57-й рік. Величезні американські автомобілі не продавалися в маленькій вузькій Європі, де вузькі вулиці, малі витрати, інші трошки традиції. Тому вони робили машини в три чверті, – пояснив ретро-автовласник Дмитро Харченко.

А це ЗІС-110 зразка 1945 року.



ЗІС-110 зразка 1945 року

Такі автівки користувались попитом серед радянської комуністичної еліти. Ця машина возила поплічників Лаврентія Берії – зловісного наркома внутрішніх справ. Конструкцію запозичили в американського виробника автівок Packard.

А ось величезний лімузин ЗІЛ-115.



Лімузин ЗІЛ-115

На ньому більш як 30 років тому возили керівника радянської України Володимира Щербицього.

Автофест традиційно представляє класику радянського автопрому, українські "Запорожці", різні зарубіжні моделі та спецтехніку – кінозйомочні, автозаправні, пожежні машини. Подивитися на дивовижні авто прийшли тисячі запоріжців. Організатори планують зробити фестиваль щорічним.