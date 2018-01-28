Ретрофото страшної Пугачової шокувало Росію
У мережі з'явилася фотографія 1995 року, на якій можна побачити Аллу Пугачову, її колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова та Володимира Преснякова.
Відповідне фото опублікував колишній продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін у своєму Instagram.
Читайте також: Гармонія та здоров'я: Кіркоров потішив Пугачову унікальною мандалою
"В усміхненій жінці з пишними формами складно визнати сьогоднішню підтягнуту та стильну примадонну. 20 з невеликим років тому вона була не тільки повнішою, але й виглядала більш старшою, ніж зараз", – зауважили журналісти одного із російських ресурсів.
Крім того, у коментарях до знімку користувачі досить емоційно його прокоментували.
"Жесть!" "Пугачова зараз краще виглядає". "Тоді я пам'ятаю і життя було іншим, не можу сказати, що гіршим. Мені багато подобалося. Чомусь жити було цікаво та здавалося, що найкраще попереду", – підкреслюють юзери.
Вибір редакції
-
Головні новини 28 січня: протести у Росії, перемога збірної України з біатлону та вбивство чиновникасьогодні , 08:16
-
Захарченко хоче встановити монополію в "ЛДНР", – експерт про новий конфлікт "республік"сьогодні , 07:01
-
Луценко похвалився успіхами у розкритті злочинів та виступив за легалізацію вогнепальної зброїсьогодні , 04:15