Рецепт для ідеального суботнього сніданку

Якщо ви гучно святкували закінчення робочого тижня у вечір п’ятниці – то полегшити симптоми похмілля допоможе калорійна їжа на наступний день.

Блогер Євгенія Головіна розповіла виданню Buro 24/7 простий рецепт, для якого знадобляться велика картоплина, бекон та яйце.

Рецепт приготування запеченої картоплі з беконом і яйцем

Виріжте лунку у картоплині, покладіть туди трішки вершкового масла і відправте у духовку на кілька хвилин. Температуру в духовці треба поставити не вище 190 градусів, щоб картопля пропікалася рівномірно.

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Зробіть лунки у великій картоплині

Посмажте бекон до рум'яного хрускоту, викладіть його у картоплину, вибийте у лунку яйце і поставте назад у духовку на кілька хвилин.

Підсмажте бекон

Вибийте яйце у лунку

Смачного!