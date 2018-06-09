Рецепт для ідеального суботнього сніданку
Якщо ви гучно святкували закінчення робочого тижня у вечір п’ятниці – то полегшити симптоми похмілля допоможе калорійна їжа на наступний день.
Блогер Євгенія Головіна розповіла виданню Buro 24/7 простий рецепт, для якого знадобляться велика картоплина, бекон та яйце.
Рецепт приготування запеченої картоплі з беконом і яйцем
Виріжте лунку у картоплині, покладіть туди трішки вершкового масла і відправте у духовку на кілька хвилин. Температуру в духовці треба поставити не вище 190 градусів, щоб картопля пропікалася рівномірно.
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Зробіть лунки у великій картоплині
Посмажте бекон до рум'яного хрускоту, викладіть його у картоплину, вибийте у лунку яйце і поставте назад у духовку на кілька хвилин.
Підсмажте бекон
Вибийте яйце у лунку
Смачного!