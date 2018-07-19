Рецепт картоплі по-селянськи: у духовці та мультиварці

Картопля по-селянськи – смачна та ситна страва, яку дуже легко готувати. Ви можете поєднати картоплю з м'ясом, грибами чи свіжим салатом.

Пропонуємо два рецепти духмяної картоплі по-селянськи, яку можна приготувати у духовці і у мультиварці.

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Картопля по-селянськи у духовці

Інгредієнти: картопля – 10-12 штук, часник – 1-2 зубчики, рослинна олія, сіль, перець, улюблені трави – за смаком.

Рецепт приготування картоплі по-селянськи у духовці

Ретельно помийте картоплини, наріжте шматками прямо зі шкіркою. Покладіть у каструльку, посоліть, поперчіть, додайте приправу та подроблений часник, збризніть олією.

Каструлю накрийте кришкою і добре струсіть, аби всі спеції рівномірно розподілилися.

Застеліть деко фольгою і викладіть одним шаром картоплю. Запікати при температурі 220 градусів 40-50 хвилин.

Рецепт картоплі по-селянськи

Картопля по-селянськи у мультиварці

Інгредієнти: картопля невеликих розмірів – 10-12 штук; зелень (петрушка, кріп або розмарин) за смаком, рослинна олія – 2 ст. ложки, сіль і чорний мелений перець за смаком, часник – 1-2 зубчики.

Рецепт приготування картоплі по-селянськи у мультиварці

Картоплю помийте та розріжте на чотири частинки, складіть у мультиварку.

Часник і зелень дрібно поріжте і перетріть в ступці, додайте сіль, перець, приправи і залийте олією. Все ретельно перемішайте.

Залийте сумішшю картоплю у мультиварці та перемішайте. Закрийте кришку мультиварки, виставіть час 30 хвилин у режимі "Випічка".