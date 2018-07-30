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Рецепти кексів: як приготувати лимонний, медовий та ванільний десерт

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Кекс: рецепт приготування лимонного кексу, медового кексу та ванільного кексу
Кекс: рецепт приготування лимонного кексу, медового кексу та ванільного кексу / rfid-locker.co

Що може бути приємніше, аніж почати ранок з чашки чаю та ароматного кексу? До того ж, кекс готується досить швидко і з доступних інгредієнтів. Як спекти кекс у трьох різних варіаціях – лимонний, медовий та ванільний – читайте далі в матеріалі.

Кекс – це один із найпопулярніших десертів, рецепти його приготування є дуже різні. Та й по формі він може різнитись – ви можете випікати маленькі кекси у спеціальних формочках, або є спекти один великий.

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Ми хочемо зробити ваші чаювання трохи солодшими і пропонуємо три рецепти кексів – лимонний, медовий та ванільний. Обіцяємо, що жоден з них не залишить вас байдужим!

Рецепт лимонного кексу

Рецепт приготування лимонного кексу
Рецепт приготування лимонного кексу

Інгредієнти:
- борошно – 2 склянки;
- цукор – 1 стакан;
- вершкове масло (70% жирності) – 200 гр;
- лимон – 3 ш;
- куркума – 1 ч.л;
- цукрова пудра – 6-8 ст.л;
- яйце – 4 шт;
- сіль – 1 ч.л;
- сода – 1 ч.л.

Рецепт приготування лимонного кексу:

1. Добре помийте та просушіть лимони, адже нам знадобиться цедра. Після цього цедру одного лимона натріть на дрібній тертці та вижміть сік з м'якості.

2. Вершкове масло кімнатної температури перетріть з цукром та куркумою. Саме куркума надає кексу жовтуватого відтінку. У цю масу додайте лимонний сік та цедру.

3. Відділіть жовтки від білків. Білки поки залиште в стороні, а жовтки додайте до тіста та добре вимішайте.

4. Борошно просійте та змішайте з сіллю та содою. Збийте білки до густої піни. Щоб отримати такий результат, посуд для збивання має бути абсолютно сухим, а вінчики для збивання холодними. Їх можна поставити на кілька хвилин в холодильник перед збиванням.

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5. До борошна додайте яєчну суміш (жовтки, цукор, куркума та масло) і добре перемішайте. Потім в два етапи додайте збиті білки та перемішайте. Мішати потрібно ложкою або вінчиком, але не дуже інтенсивно.

6. Підготуйте форму для випікання. Якщо у вас силіконова форма, то її змазувати не потрібно, але можете присипати мукою. Якщо ж у вас інша форма, то краще змазати її маслом. Випікайте 30-40 хвилин при 180 градусів.

7. Щоб кекс був справді соковитим, його потрібно просочити соком лимонів. Для цього вичавіть сік з решти лимонів та вимішайте з цукровою пудрою. Якщо пудра погано розчиняється, можете злегка нагріти сік.

8. Дістаньте кекс з духовки та дайте йому охолонути. Після цього полийте його лимонною сумішшю. За бажанням, можете присипати пудрою та лимонною цедрою.

Рецепт ванільного кексу

Рецепт приготування ванільного кексу
Рецепт приготування ванільного кексу

Інгредієнти:
- борошно – 200 гр та ще трохи для присипки форми;
- цукор – 200 гр;
- вершкове масло кімнатної температури – 225 гр;
- яйця – 4 шт;
- ванільний екстракт – 2 ч.л.;
- сіль – половина чайної ложки.

Рецепт приготування ванільного кексу:

1. Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів, адже ставити кекс можна лише у вже гарячу духовку.

2. Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером. Додайте в масу цукор та продовжіть збивати, поки маса не стане білого кольору. Потім додайте по одному яйця, ретельно збиваючи.

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3. Просійте борошно, додайте його до масла та яєць з цукром. Добре вимішайте тісто.

4. Форму для випікання присипте мукою або ж змажте маслом. Викладіть у неї тісто та випікайте кекс 30-40 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою – якщо тісто до неї не прилипає, значить кекс готовий. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

Рецепт медового кексу

Рецепт приготування медового кексу
Рецепт приготування медового кексу

Інгредієнти:
- борошно — 1,5 ст;
- розпушувач – 2 ч. л;
- яйця — 2 шт;
- цукор — 0,5 склянки;
- мед — 100 г;
- масло вершкове – 150 р.

Рецепт приготування медового кексу:

1. Мед та масло змішайте та розтопіть до м'якості масла.

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2. Цукор збийте з яйцями до білого кольору. Додайте сюди медово-масляну суміш, яка повинна трохи остигнути.

3. Просійте муку, змішайте з розпушувачем. Додайте борошно до суміші з меду, масла, яєць та цукру та замішайте тісто.

4. Форму для випікання присипте мукою або ж змажте маслом. Викладіть у неї тісто та випікайте кекс 30-40 хвилин. Прикрасити готовий кекс можна цукровою пудрою або ж полити медом.

Теги: LifeStyle Новини України Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: 24 Канал
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