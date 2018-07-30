Рецепти кексів: як приготувати лимонний, медовий та ванільний десерт

Що може бути приємніше, аніж почати ранок з чашки чаю та ароматного кексу? До того ж, кекс готується досить швидко і з доступних інгредієнтів. Як спекти кекс у трьох різних варіаціях – лимонний, медовий та ванільний – читайте далі в матеріалі.

Кекс – це один із найпопулярніших десертів, рецепти його приготування є дуже різні. Та й по формі він може різнитись – ви можете випікати маленькі кекси у спеціальних формочках, або є спекти один великий.

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Ми хочемо зробити ваші чаювання трохи солодшими і пропонуємо три рецепти кексів – лимонний, медовий та ванільний. Обіцяємо, що жоден з них не залишить вас байдужим!

Рецепт лимонного кексу



Рецепт приготування лимонного кексу

Інгредієнти:

- борошно – 2 склянки;

- цукор – 1 стакан;

- вершкове масло (70% жирності) – 200 гр;

- лимон – 3 ш;

- куркума – 1 ч.л;

- цукрова пудра – 6-8 ст.л;

- яйце – 4 шт;

- сіль – 1 ч.л;

- сода – 1 ч.л.

Рецепт приготування лимонного кексу:

1. Добре помийте та просушіть лимони, адже нам знадобиться цедра. Після цього цедру одного лимона натріть на дрібній тертці та вижміть сік з м'якості.

2. Вершкове масло кімнатної температури перетріть з цукром та куркумою. Саме куркума надає кексу жовтуватого відтінку. У цю масу додайте лимонний сік та цедру.

3. Відділіть жовтки від білків. Білки поки залиште в стороні, а жовтки додайте до тіста та добре вимішайте.

4. Борошно просійте та змішайте з сіллю та содою. Збийте білки до густої піни. Щоб отримати такий результат, посуд для збивання має бути абсолютно сухим, а вінчики для збивання холодними. Їх можна поставити на кілька хвилин в холодильник перед збиванням.

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5. До борошна додайте яєчну суміш (жовтки, цукор, куркума та масло) і добре перемішайте. Потім в два етапи додайте збиті білки та перемішайте. Мішати потрібно ложкою або вінчиком, але не дуже інтенсивно.

6. Підготуйте форму для випікання. Якщо у вас силіконова форма, то її змазувати не потрібно, але можете присипати мукою. Якщо ж у вас інша форма, то краще змазати її маслом. Випікайте 30-40 хвилин при 180 градусів.

7. Щоб кекс був справді соковитим, його потрібно просочити соком лимонів. Для цього вичавіть сік з решти лимонів та вимішайте з цукровою пудрою. Якщо пудра погано розчиняється, можете злегка нагріти сік.

8. Дістаньте кекс з духовки та дайте йому охолонути. Після цього полийте його лимонною сумішшю. За бажанням, можете присипати пудрою та лимонною цедрою.

Рецепт ванільного кексу



Рецепт приготування ванільного кексу

Інгредієнти:

- борошно – 200 гр та ще трохи для присипки форми;

- цукор – 200 гр;

- вершкове масло кімнатної температури – 225 гр;

- яйця – 4 шт;

- ванільний екстракт – 2 ч.л.;

- сіль – половина чайної ложки.

Рецепт приготування ванільного кексу:

1. Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів, адже ставити кекс можна лише у вже гарячу духовку.

2. Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером. Додайте в масу цукор та продовжіть збивати, поки маса не стане білого кольору. Потім додайте по одному яйця, ретельно збиваючи.

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3. Просійте борошно, додайте його до масла та яєць з цукром. Добре вимішайте тісто.

4. Форму для випікання присипте мукою або ж змажте маслом. Викладіть у неї тісто та випікайте кекс 30-40 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою – якщо тісто до неї не прилипає, значить кекс готовий. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

Рецепт медового кексу



Рецепт приготування медового кексу

Інгредієнти:

- борошно — 1,5 ст;

- розпушувач – 2 ч. л;

- яйця — 2 шт;

- цукор — 0,5 склянки;

- мед — 100 г;

- масло вершкове – 150 р.

Рецепт приготування медового кексу:

1. Мед та масло змішайте та розтопіть до м'якості масла.

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2. Цукор збийте з яйцями до білого кольору. Додайте сюди медово-масляну суміш, яка повинна трохи остигнути.

3. Просійте муку, змішайте з розпушувачем. Додайте борошно до суміші з меду, масла, яєць та цукру та замішайте тісто.

4. Форму для випікання присипте мукою або ж змажте маслом. Викладіть у неї тісто та випікайте кекс 30-40 хвилин. Прикрасити готовий кекс можна цукровою пудрою або ж полити медом.