Рецепти куті з пшениці і рису: як приготувати

Кутя – головна страва на Святвечір, який припадає на 6 січня. Починати готувати її треба заздалегідь. Сайт "24" підготував найпопулярніші рецепти куті на Різдво – з пшениці з медом та родзинками, а також із рису.

Святвечір – останній день Різдвяного посту, тому всі 12 страв мають бути пісними. Коли на небі з'являється перша зірка, всі родина збирається на Святу вечерю. Обов'язковими стравами вважаються кутя, узвар, борщ, вареники і пампушки.

Більше рецептів читайте у спецпроекті сайту "24": "12 страв на Святвечір".

Щоб кутя вийшла ще смачнішою – під час приготування можете замінити воду на узвар із сухофруктів. Отже, до вашої уваги два популярних рецепти куті на Святвечір.

Традиційний рецепт куті з пшениці з медом та родзинками

Інгредієнти:

• 2 склянки пшениці

• 3 л води

• 1 склянка маку

• півсклянки посічених ножем волоських горіхів

• 150 г родзинок

• 1/3 склянки меду

• 1 неповна склянка цукру-піску

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Класичний рецепт куті з пшениці

Приготування куті з пшениці

Підсушіть зерна пшениці в духовці при максимальній температурі (200-250 градусів) 1 годину. Час від часу помішуйте, щоб зерна не підгоріли. Потім промийте і замочіть в холодній воді на цілу ніч.

Розведіть мед у 3/4 склянки гарячої води. Тим часом залийте зерна пшениці 3 літрами води і доведіть до кипіння, варіть на слабкому вогні не менше 3-4 години, поки зерна не тріснуть.

Прокип'ятіть на слабкому вогні мак, відкиньте на сито і розтовчіть макогоном у ступці або мисці, відкладіть.

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Родзинки замочіть на 5-10 хвилин у невеликій кількості не дуже гарячої води.

Коли все охолоне, змішайте зерна, мак, родзинки, мед, цукор у мисці. Поставте кутю на холод.

Рецепт куті з рису

Інгредієнти:

• 200 г рису

• 100 г маку

• 50 г волоських горіхів

• 50 г родзинок

• 120 г меду (або цукру)

• сіль за смаком

• 100-200 мл узвару або кип'яченої води

• 600 мл сирої води.

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Рецепт куті з рису: як приготувати

Приготування куті з рису

Помийте мак, залийте окропом на 1 годину, потім злийте воду, мак розітріть до білого кольору в ступці товкачиком або комбайном.

Родзинки помийте і залийте окропом на 30 хвилин. Горіхи подрібніть і трохи підсушіть на сковороді або в духовці.

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Рис переберіть, помийте, залийте водою, доведіть до кипіння і промийте холодною водою. Потім знову залийте рис водою і варіть на повільному вогні до готовності 15-20 хвилин. У процесі варіння додайте трохи цукру, щоб рис не розварився. Злийте воду.

Мед розведіть узваром або кип'яченою водою.

Змішайте зварений рис, родзинки, горіхи, мед, посоліть за смаком. Якщо кутя виявиться густою, можна додати ще узвару або кип'яченої води.

Кутю не слід довго зберігати, інакше мед може забродити, родзинки додадуть куті кислоту, а горіхи наберуть вологи і не будуть хрусткими.

Бажаємо Вам смачної куті і щасливого Різдва!