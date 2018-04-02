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Рецепт пісних млинців на мінеральній воді

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Як приготувати пісні млинці на мінеральній воді
Як приготувати пісні млинці на мінеральній воді / 24 Канал

В період Страсного тижня особливо варто звернути увагу на пісні страви. Пропонуємо дізнатися, як можна приготувати смачні пісні млинці, в яких замість молока можна використати мінеральну воду.

Пропонуємо урізноманітнити ваш пісний раціон у період Великого посту.

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Рецепт пісних млинців на мінеральній воді

Інгредієнти:

100 грам борошна
300 мілілітрів сильногазованої води
2 столової ложки олії
Цукор за смаком
Сіль за смаком
Рецепт приготування пісних млинців на воді:
1. Просіяне борошно змішайте із цукром і сіллю і налийте у борошно сильногазовану воду. Потім додайте олію і добре перемішайте.
2. Розігрійте сковорідку і перед тим, як випікати пісні млинці на мінеральній воді, один раз змастіть її олією, адже в тісті вже міститься жир.
3.Налийте на сковороду порцію тіста, розподіляючи по всій поверхні, і обсмажуйте млинці з обох боків по 2 хвилини. Готові пісні млинці не так добре зарум'яняться, як приготовані зі звичайного тіста з молока та яєць.
4. Готові млинці викладіть на тарілку. стопкою на тарілці і подавайте з медом, варенням, фруктово-ягідним сиропом або компотом. Також ви можете загорнути у млинці різноманітну несолодку пісну начинку.
Теги: LifeStyle Здорове харчування Поради Великий піст Food and Drinks
Джерело: lady.tochka.net
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