Як приготувати деруни: прості та смачні рецепти

Деруни – це одна з найсмачніших страв! Хрумка скоринка та ніжна серединка не дозволяють дерунам довго стояти на столі, бо їх дуже швидко з'їдають. Як приготувати смачні класичні деруни, а також деруни з м'ясом та в горщиках – далі в матеріалі.

Щоб приготувати смачні деруни, мало просто дотримуватись рецепту. Потрібно знати ще й кілька секретів, щоб ваша страва стала справжньою окрасою столу!

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Секрети приготування дерунів:

1. Для приготування дерунів використовують натерту сиру картоплю. Щоб маса не темніла, потрібно віджати зайву воду та додати трохи молока або кефіру.

2. Не використовуйте молоду картоплю, вона містить багато крохмалю, що псує смак дерунів.

3. Щоб отримати м'які та ніжні деруни використовуйте дуже дрібну тертку. Це займе у вас досить багато часу, але результат того вартий. Якщо ж ви хочете деруни з хрусткою скоринкою, то беріть більшу тертку.

4. До картоплі можна додавати й інші овочі – кабачки, гарбуз, морку тощо. Також за бажанням можна додавати й нарізану зелень – петрушку, кріп, зелену цибулю тощо.

5. Деруни варто їсти одразу після приготування, адже при зберіганні вони втрачають свій колір та ніжний смак.

Класичний рецепт дерунів



Класичний рецепт дерунів

Інгредієнти:

- 700 г картоплі;

- 2 середні цибулини;

- 1 яйце;

- 2 ст. ложки борошна;

- 2 ст. ложки молока;

- олія для смаження;

- мелений чорний перець за смаком;

- сіль за смаком.

Рецепт приготування класичних дерунів:

1. Картоплю почистіть та натріть на дрібній тертці. Цибулю також натріть, бо дрібно наріжте. Добре перемішайте, через марлю відіжміть масу та злийте зайву рідину.

2. Додайте в овочеву масу молоко, яйце, борошно, сіль, перець і добре перемішати.

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3. Розігрійте олію на сковороді. Коли вона буде гаряча, ложкою викладайте невеликі оладки з картоплі. Вони будуть виглядати краще, якщо всі деруни будуть одного розміру. За розміром надайте перевагу маленьким дерунам, адже великі можуть не просмажитись. Після того, як деруни підрум'яняться з одного боку, переверніть їх на інший та смажте до золотистої скоринки. Найкраще до дерунів смакує сметана.

Рецепт дерунів з грибами в горщику



Рецепт дерунів з грибами в горщику

Інгредієнти:

- 700 г картоплі;

- 400 г грибів;

- 2 середні цибулини;

- 1 яйце;

- 2 ст. ложки борошна;

- 2 ст. ложки молока;

- 50 г вершкового масла;

- 1 склянка сметани;

- 150 г твердого сиру;

- олія для смаження;

- мелений чорний перець за смаком;

- сіль за смаком.

Рецепт приготування дерунів з грибами в горщику:

1. Спочатку приготуйте деруни. Картоплю почистіть та натріть на дрібній тертці. Цибулю також натріть. Добре перемішайте, через марлю відіжміть масу та злийте зайву рідину. Додайте в овочеву масу яйце, борошно, сіль, перець і добре перемішати. Посмажте всі деруни та викладіть на паперовий рушник, щоб позбутися від зайвої олії.

2. Гриби (можна взяти як сезонні гриби, так і шампіньйони) помийте та наріжте скибочками. Смажте на сковорідці до повного випаровування рідини. Додайте нарізану цибулю, посоліть та поперчіть.

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3. На іншій сковороді розтопіть вершкове масло, додайте борошно, сіль і перець. Натріть сир на великій тертці, також додайте в сковорідку та вимішайте до однорідності соус.

4. У кожен горщик викладіть деруни, потім гриби та полийте соусом. За бажанням, можете зверху ще присипати сиром. Запікайте деруни в горщиках 20-30 хвилин в духовці.

Рецепт дерунів з м'ясом



Рецепт дерунів з м'ясом

Інгредієнти:

- 700 г картоплі;

- 300 г фаршу;

- 2 середні цибулини;

- 1 яйце;

- 2 ст. ложки борошна;

- 2 ст. ложки молока;

- олія для смаження;

- мелений чорний перець за смаком;

- сіль за смаком.



Рецепт приготування дерунів з м'ясом:

1. Картоплю почистіть та натріть на дрібній тертці. Цибулю також натріть. Добре перемішайте, через марлю відіжміть масу та злийте зайву рідину. Додайте в овочеву масу молоко, яйце, борошно, сіль, перець і добре перемішати.

2. Підготуйте м'ясну начинку. До фаршу (можна взяти будь-який) додайте дрібно порізану цибулю, добре вимішайте, посоліть і поперчіть. Якщо фарш загустий, додайте до нього ложку води.

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3. На розігріту сковороду викладіть по ложці картопляної маси, притисніть її, зверху викладіть чайну ложку фаршу і знову накрийте зверху картопляною масою. Смажте деруни з обох боків до золотистої скоринки.

Нехай смакує!