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Рецепт весняного дієтичного салату з руколи та буряка

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Салат з руколи та буряка
Салат з руколи та буряка / levik-sweet.com.ua

Незвичний та смачний салат завжди стане у пригоді кожному, хто бореться із зайвими кілограмами та прагне розбавити свій щоденний раціон яскравою стравою. Для цього ідеальним є дієтичний салат з руколи та буряка.

Дедалі більше людей почали стежити за харчуванням та боротись із зайвими кілограмами. Це стало своєрідною тенденцією. На допомогу їм виступили експерти та дієтологи, які наввипередки діляться своїми секретами стрункого тіла та здоров'я. Так, мережу заполонив новий рецепт салату, який вже скуштували тисячі людей. 

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У страві поєднались, здавалось б, зовсім різні інгредієнти. Зокрема, рукола та буряк. Однак від цього вона отримала ще більшу популярність, адже скуштувати щось незвичне та нове прагнуть більшість людей. 


Смачний салат з буряка та руколи

Інгредієнти для однієї порції: 
100 г молодого буряка (відвареного),
половина авокадо, 
100 г руколи, 
яблуко,
півлимона,
оливкова олія, сіль, перець. 

Як приготувати салат з буряка та руколи? Для дієтичного салату варто відварити молодий буряк, почистити його та натерти на грубій терці. До нього додайте невелике потерте яблуко (краще у цьому салаті смакує кислий фрукт) та руколу. Страву посоліть та поперчіть. Заправте салат оливковою олією і соком лимона. 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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