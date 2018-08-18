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Що приготувати на Яблучний Спас: рецепти простих та смачних страв

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Що приготувати на Яблучний Спас: рецепти приготування страв
Що приготувати на Яблучний Спас: рецепти приготування страв / 24 Канал

Яблучний Спас святкується 19 серпня, до цього дня встигають фрукти і з дерев знімають урожай яблук. Тож на це свято прийнято готувати страви саме з яблук. Якщо ви дотримуєтесь Успенського посту, то всі страви мають бути пісними, якщо ж ні – то жодних обмежень в приготуванні страв немає.

На Яблучний Спас традиційно печуть пироги з яблуками, варять варення, а також пригощають усіх сусідів, друзів та близьких яблуками. LifeStyle 24 пропонує приготувати пісний пиріг та смачний салат з яблуками, якщо ви дотримуєтесь Успенського посту, а також яблучну шарлотку, якщо ви не обмежуєте себе в харчуванні. 

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Рецепт пісного пирога з яблуками

Що приготувати на Яблучний Спас: рецепти приготування страв
Рецепт пісного пирога з яблуками

Інгредієнти:
× великі червоні яблука – 3 штуки;
× цукор – 6 ст.л.;
× будь-які перемелені горіхи – 2 ст.л.;
× борошно – 3 склянки;
× чашка яблучного соку;
× кориця;
× олія – 70 грам;
× цукрова пудра та листочки меліси для прикраси.

Рецепт приготування пісного пирога з яблуками:

1. Очистіть два яблука від шкірки і насіння, подрібніть за допомогою блендера. Фруктову масу змішайте з корицею, половиною цукру і горіхами. Додайте в суміш олію. Перемішайте до стану однорідності.

2. До яблучно-горіхового пюре додайте просіяну муку та замішайте тісто. Цукор, що лишився, викладіть у невелику каструльку, додайте яблучний сік та залиште на середньому вогні до розчинення цукру.

3. Тісто викладіть на деко, на верх викладіть нарізані яблука та полийте зверху сиропом. Випікайте в розігрітій духовці 30-35 хвилин. перед подачею посипте пиріг пудрою та прикрасьте мелісою чи м'ятою.

Рецепт салату з яблука та селери

Що приготувати на Яблучний Спас: рецепти приготування страв
Рецепт салату з яблука та селери

Інгредієнти:
× 150 грамів кисло-солодких яблук;
× 120 грамів селери ;
× 1/3 лимона;
× 1/2 склянки волоських горіхів;
× сіль і чорний перець;
× 30 грамів зеленого салату.

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Як приготувати салат з яблук та селери:

1. Почистіть яблука – виріжте серцевину, потім зніміть шкурку і поріжте соломкою середньої товщини. Щоб яблука не потемніли – полийте їх лимонним соком. Селеру поріжте такими ж шматочками, як і яблуко. Салат порвіть руками.

2. Горіхи почистіть та подрібніть. За бажанням можете обсмажити на сковороді без масла, так вони будуть більш ароматними. Змішайте всі інгредієнти в мисці. Додайте сіль, перець або інші спеції за бажанням. Заправити салат можна оливковою олію.

Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці

Що приготувати на Яблучний Спас: рецепти приготування страв
Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці

Інгредієнти:
× яйця – 4 шт.;
× цукор – 1 склянка;
× борошно – 1 склянка;
× яблука – 500 гр;
× розпушувач – 1 ч.л.;
× кориця – 0,5 ч.л. (за бажанням).

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Рецепт приготування яблучної шарлотки в мультиварці:

1. Збийте міксером яйця з цукром – спочатку повільно, потім на більшій швидкості для утворення пишної маси.

2. Додайте борошно, розпушувач, корицю і замішайте тісто до густої консистенції, воно має бути схожим на сметану.

3. Яблука розріжте на невеликі шматочки і додаємо до тіста.

4. Далі потрібно підготувати мультиварку. Форму змастіть вершковим маслом і трішки присипте цукром.

5. На дно мультиварки викладіть тонкий шар яблук. Вилийте тісто у форму.

6. Готуйте шарлотку у режимі "Випічка" 60 хвилин до повної готовності тіста.

Нехай смакує! 

Теги: Новини України LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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