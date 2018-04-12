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Рецепти шашлику із свинини, баранини та курки, які можна приготувати на природі

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Рецепти шашлику із свинини, баранини та курки, рецепти маринадів
Рецепти шашлику із свинини, баранини та курки, рецепти маринадів / 24 Канал

Шашлик – це головна страва майже всіх пікніків на природі чи в парку. Смачне, соковите і ніжне м'ясо, яке тане в роті, точно не залишить нікого байдужим. Як приготувати смачний шашлик із свинини, баранини та курки – читайте в матеріалі.

Вихідні на травневі свята в 2018 році особливо радують українців, адже буде можливість відпочити одразу чотири дні поспіль – 28 (субота), 29 (неділя), 30 квітня (понеділок) та 1 травня (вівторок). Таку маленьку відпустку просто необхідно використати з користю! Ви можете запланувати подорож Україною або навіть за кордон, або ж просто влаштувати собі відпочинок на свіжому повітрі, з багаттям та звісно ж – зі смачними стравами.

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Якщо ви збираєтесь на пікнік – то маємо для вас кілька рецептів шашлику, які зроблять ваш відпочинок ще смачнішим.

Універсальна порада: вибирайте для пікніка тільки свіже м'ясо – охолоджене. Щоб не лишитися голодними після пікніка, беріть 300-400 г м'яса на дорослу людину. М'ясо для шашлику має бути з мінімальною кількістю жиру – в цьому випадку воно "легше" для шлунка і не так сильно пригоратиме.

Шашлик із свинини

Кожен, хто любить м'ясо і вміє його готувати, точно має свій власний секрет смачного шашлику або особливого маринаду з додаванням кефіру, йогурту, з томатною пастою, мінеральною водою... Але є одне правило, якого дотримуються майже всі, – смажити шашлик потрібно на вугіллі з дуба або бука. Тоді його аромат стає ще кращим!

Рецепт шашлику із свинини
Шашлик із свинини

Інгредієнти:
× 2 кг свинячої шийки середньої жирності
× 2-3 ст. л. не надто гострої аджики
× 2 зубчики часнику
× оливкова олія
× 1 ст. л. запашного перцю горошком
× 1 ч. л. чорного перцю горошком

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Для подачі:
× свіжі овочі та зелень
× тонкий лаваш
× соус за смаком

Рецепт приготування шашлику зі свинини:

1. Для маринаду перетріть в ступці часник і перець горошком до стану пасти. Додайте аджику, перемішайте і влийте близько 1/3 склянки олії. Перемішайте виделкою.

2. М'ясо наріжте кубиками (товщина приблизно 5 см), викладіть в миску або каструлю, влийте маринад і ретельно перемішайте, злегка втираючи маринад в шматки м'яса. Якщо вам здається, що маринаду замало, влийте ще трохи олії і знову ретельно перемішайте. Накрийте і залиште в прохолодному місці на 6 годин.

3. За 30-40 хвилин до смаження дістаньте м'ясо з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Приготуйте вугілля – воно має вигоріти, щоб, коли ви покладете на мангал шашлики, вугілля було білого кольору.

4. Якщо аджика не дуже солона – то додайте ще солі перед смаженням. Нанизайте м'ясо на шампури і готуйте на вугіллі, весь час повертаючи. Подавайте гарячими, із зеленню, овочами, лавашем і улюбленим соусом.

Порада: на дно каструлі, в які маринується м'ясо, можна покласти пару пучків вашої улюбленої зелені (скажімо, кінзи або розмарину), попередньо розібраної на гілочки і розім'ятої між пальцями. Потім викладіть м'ясо і покладіть зверху кілька гілочок зелені. Якщо класти зелень так, то у м'яса з'являється дуже ніжний аромат.

Шашлик із баранини

Баранина – м'ясо з характером. Щоб прибрати характерний запах, потрібно приготувати насичений маринад з коньяком і ароматними травами.

Рецепт шашлику з баранини
Ніжний шашлик з баранини

Інгредієнти:
× 1,5 кг баранини без кісток
× 300 г курячого жиру

Для маринаду:
× 4 цибулини
× невеликий пучок кінзи
× невеликий пучок петрушки
× 50 мл коньяку
× 1 ст.л. винного оцту
× 3 ст.л. рослинного масла
× 1 ст.л. солі
× 1 ч.л. чорного перцю

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Для подачі:
× свіжа зелень
× 2 цибулини
× лаваш

Класичний рецепт приготування шашлику з баранини:

1. М'ясо наріжте на середні шматки, курдючний жир – на більш дрібні, і перекладіть все в миску.

2. Приготуйте маринад – цибулю очистіть і наріжте на довільні шматочки, складіть в чашу блендера, додайте зелень, коньяк, оцет і масло, подрібніть до однорідності і залийте м'ясо. Додайте сіль і перець, перемішайте і поставте м'ясо маринуватися в холодильник на 3-5 годин.

3. Нанизайте м'ясо на шампури і смажте шашлик на вугіллі до готовності, приблизно 15-20 хвилин – якщо проколоти м'ясо, то сік повинен бути прозорим. Подавайте з зеленню, цибулею і лавашем.

Шашлик з курки в маринаді з пива і меду

Завдяки неймовірно вдалому поєднанню пива і меду, цей маринад виходить дуже ароматним. Він особливо пасує до курячого м'яса. Для філе досить двох годин, а ніжки – можна залишити в маринаді на добу.

Рецепт шашлику із курки
Курячий шашлик в маринаді

Інгредієнти:
× 4 великих філе курячої грудки
× 3 зубчики часнику
× 3/4 склянки пива
× 1/4 склянки соєвого соусу
× 1/3 склянки рідкого меду
× 1 ч. л. сушених пластівців чилі
× 1 ч. л. діжонської гірчиці
× 1 ст. л. оливкового масла
× кінза для подачі

Рецепт приготування шашлику з курки:

1. Наріжте куряче філе шматочками (якщо смажите на дерев'яних спажках – то невеликим шматками, якщо на звичайних шапурах – то товщина має бути не менше 5 сантиметрів).

2. Очистіть і дрібно наріжте часник. У мисці змішайте мед, гірчицю, оливкову олію і соєвий соус, додайте пластівці чилі, часник і влийте пиво. Розмішайте маринад.

3. Залийте маринадом куряче філе, перемішайте. Накрийте миску плівкою і поставте в холодильник на дві години.

4. Нанизайте м'ясо на шампури та смажте до готовності. Під час смаження поливайте шашлик маринадом, який залишився. Посипте м'ясо кінзою і відразу ж подавайте.

Смачного шашлику! Діліться в коментарях своїми секретами ідеального шашлику!

Теги: LifeStyle Новини України Травневі свята Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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