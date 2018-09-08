Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв

Напевно, кожен із нас запитував себе, що приготувати на вечерю. Адже, з одного боку, не хочеться довго поратись на кухні, а з іншого, хочеться смачних домашніх страв. Тому ми пропонуємо вам рецепти страв, які ви зможете приготувати на вечерю дуже швидко і при цьому будете насолоджуватись їх смаком.

Якщо ви саме той, кому постійно не вистачає часу на приготування смачної їжі, то відтепер у вас не буде змоги використовувати цю відмовку! Адже відомий англійський шеф-кухар Джеймі Олівер довів, що приготувати смачний обід чи вечерю можна всього за 30 хвилин. У його арсеналі багато рецептів, які не вимагають ні багато часу, ні особливих навиків кулінарії.

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Сьогодні ми ділимось з вами рецептами Джеймі Олівера, які врятують не одну вашу вечерю!

Рецепти, які можна приготувати на вечерю швидко і легко

Фрикадельки від Франчески

Час приготування: 30 хвилин

Кількість порцій: 6



Що приготувати на вечерю – рецепт фрикадельок

Інгредієнти:

× 500 г яловичого фаршу;

× 40 г мелених сухарів і трохи для панірування;

× 30 г тертого сиру;

× 175 мл молока;

× 150 мл оливкової олії Extra Virgin;

× 800 г консервованих томатів у власному соку;

× 2 лаврові листки;

× 2 зубчики часнику (дрібно натерти);

× 1/2 пучка петрушки (дрібно порубати);

× 1 ч.л. сушеного орегано;

× 2 яйця;

× дрібка перцю чилі.

Рецепт приготування фрикадельок на вечерю:

1. Змішайте всі інгредієнти для фрикадельок – фарш, сухарі, тертий сир, молоко, часник, петрушку, орегано, яйця та перець чилі. Посоліть і поперчіть за смаком. Розділіть отриманий фарш на невеликі шматочки по 45 г і скачайте з них кульки. Вони повинні вийти не занадто щільними. Обваляйте м'ясні кульки в мелених сухарях.

2. Розігрійте духовку до 190С. Оливкову олію прогрійте на сковороді і обсмажте на ньому м'ясні кульки до скоринки.

3. Перекладіть у деко для запікання, додайте консервовані томати, додайте оливкову олію, сіль і лаврові листи. Запікайте 30 хвилин, кожні 10 хвилин поливайте фрикадельки соусом. Подавайте присипавши тертим сиром.

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Запечені курячі крильця з травами

Час приготування: 30 хвилин

Кількість порцій: 4-6



Що приготувати на вечерю – рецепт запечних курячих крилець

Інгредієнти:

1 кг курячих крил без кінчиків

3 ст.л. оливкової олії

сік половинки лимона

порубані кілька гілочок чебрецю, петрушки або іншої зелені

Рецепт приготування курячих крилець на вечерю:

1. Розігрійте духовку до 220С. Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку (трохи залиште). Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, і відправте в духовку.

2. Готуйте 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10-15 хвилин. Посипте крильця рубаними травами і цибулею, збризніть лимонним соком і подавайте. За бажанням можна додатково приготувати гарнір з картоплі або рису.

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Куряча грудка з тушкованими овочами і картопляною запіканкою

Час приготування: 15 хвилин

Кількість порцій: 4



Що приготувати на вечерю – рецепт курячої грудки з картопляною запіканкою

Інгредієнти:

× 800 г картоплі;

× 3 цибулини;

× оливкова олія;

× 1 курячий бульйонний кубик;

× ½ пучка свіжого базиліку;

× 100 мл вершків;

× 30 г сиру пармезан;

× 4 курячі грудки вагою по 120 г;

× кілька гілочок свіжого розмарину;

× 2 скибочки бекону;

× 200 г цибулі-порей;

× 200 г шпинату;

× 200 г замороженого гороху.

Рецепт приготування курячої грудки з тушкованими овочами і картопляною запіканкою на вечерю:

1. Розігрійте духовку в режимі гриль і закип'ятіть воду. Наріжте картоплю тонкими слайсами, залийте окропом і залиште варитися під кришкою протягом 8-10 хвилин.

2. Очистіть цибулю і наріжте так само, як картоплю. Обсмажте на оливковій олії цибулю разом з морською сіллю, чорним перцем і бульйонним кубиком. Якщо цибуля пригоратиме, додайте трохи води.

3. Викладіть курку на аркуш паперу для запікання, натріть сіллю, перцем і посипте розмарином. Відбийте грудки качалкою.

4. Обсмажте курку на сковорідці з 1 столовою ложкою оливкової олії по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору і готовності.

5. Злийте воду з картоплі, додайте цибулю, перемішайте і викладіть у форму для запікання. Залийте вершками, присипте тертим сиром і поставте в духовку.

6. Цибулю -порей поріжте вздовж, промийте і дрібно поріжте. Тушкуйте з 1 ложкою оливкової олії, постійно помішуючи. Поріжте бекон і додайте до курки, злегка обсмажте.

7. Додайте шпинат і горох до цибулі-порей і тушкуйте, поки горох не стане м'яким. Викладіть курку на "подушку" з овочів та подавайте з картопляною запіканкою.

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Гратен з цукіні

Час приготування: 30 хвилин

Кількість порцій: 6



Що приготувати на вечерю – рецепт гратену із цукіні

Інгредієнти:

× 2 ст. л. качиного жиру (або оливкової олії);

× 3 цибулини, дуже тонко нарізати;

× 180 г рису басматі;

× 7 середніх цукіні, тонко нарізати (можна замінити на звичайний кабачок);

× 500 мл курячого або овочевого бульйону;

× 150 г твердого сиру;

× морська сіль і мелений чорний перець;

× оливкова олія.

Рецепт приготування гратену з цукіні на вечерю:

1. Поставте на слабкий вогонь велику сковороду, додайте в неї качиний жир (або оливкову олію) і трохи води. Коли жир розтопиться і нагріється, додайте нарізану цибулю і смажте, поки вона не стане м'якою. Тим часом ретельно промийте рис холодною проточною водою.

2. Коли цибуля буде готовою , додайте в сковороду цукіні і рис. Перемішайте і влийте гарячий бульйон. Додайте вогонь і готуйте 5 хвилин, періодично помішуючи. В суміші повинна залишитися рідина, тому при необхідності долийте трохи бульйону. Зніміть сковороду з вогню і додайте в неї 100 г тертого сиру. Приправте сіллю і перцем за смаком.

3. Змажте олією форму для запікання або неглибоку керамічну каструлю. Викладіть у форму суміш таким чином, щоб більша частина скибочок цукіні була зверху – тоді рідина буде менше википати. Посипте сиром, що залишився.

4. Поставьте в духовку, розігріту до 190С, на 20 хвилин. Верх гратену повинен підрум'янитися, а рис – повністю зваритися і увібрати більшу частину рідини. Подавайте з м'ясом або рибою і свіжим овочевим салатом. За бажанням – посипте зверху кукурудзою.

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Спагеті з фрикадельками

Час приготування: 25 хвилин

Кількість порцій: 4-6



Що приготувати на вечерю – рецепт спагеті з фрикадельками

Інгредієнти:

× 500 г спагеті;

× 800 г консервованих томатів у власному соку;

× 250 г яловичого фаршу;

× 250 г свинячого фаршу;

× 2 шматочки черствого хліба (попередньо видалити шкірку);

× кілька листя свіжого базиліку;

× 1 гілочка свіжого розмарину;

× половинка сушеного перцю чилі;

× 1 яйце;

× морська сіль і мелений чорний перець.

Рецепт приготування спагеті з фрикадельками на вечерю:

1. Подрібніть 2 шматочки черствого хліба до стану дрібної крихти. Порубати листя базиліку і розмарину, в великій мисці змішайте з яловичим і свинячим фаршем. Покришіть в блюдо перець чилі, додайте сире яйце і крихту з хліба. Посоліть і поперчіть, все змішайте і розкачайте кульки діаметром 1,5 см (в середньому, їх повинно вийти 40 штук).

2. Викладіть консервовані томати у велику сковорідку і поставте її на повільний вогонь. В іншу сковороду влийте столову ложку оливкової олії, поставте на середній вогонь і викладіть фрикадельки, обсмажуйте їх протягом 5-10 хвилин, до утворення золотистої скоринки. Перекладіть підрум'янені фрикадельки в сковороду до соусу, перемішайте, накрийте кришкою і залиште тушкуватися до повної готовності фрикадельок.

3. За 10 хвилин до готовності фрикадельок – опустіть спагеті в киплячу підсолену воду і варіть до повної готовності, періодично помішуючи. Коли спагеті досягнуть стану "аль денте" (залишаться твердуватими, але не будуть уже жорсткими), відкиньте на друшляк. Додайте пасту до фрикадельок в соусі. Або розкладіть пасту по глибоких тарілках, зверху покладіть фрикадельки і полийте соусом, прикрасьте тертим пармезаном, листям базиліка і декільком краплями оливкової олії.

Рецепт приготування спагеті з фрикадельками від Джеймлі Олівера (відео)