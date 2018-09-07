Що приготувати з гарбуза: корисні рецепти

Гарбуз – один із найкорисніших сезонних овочів восени. Завдяки своєму нейтральному смаку гарбуз ідеально підходить як для приготування перших і других страв, а також для різноманітних десертів. Рецепти страв з гарбуза доволі прості та не вимагають екзотичних інгредієнтів.

Окрім свого смаку, гарбуз славиться і своєю користю – цей овоч містить багато вітамінів і мінералів, які так необхідні в осінньо-зимовий період. Рецепти з гарбуза, які вже добре прижилися, це безумовно – супи та каші. Але готувати з гарбуза можна ще й інші страви!

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LifeStyle 24 пропонує 10 смачних страв з гарбуза, які зможуть урізноманітнити ваше меню восени та взимку.

10 швидких та простих страв з гарбуза

Теплий салат з гарбуза і грушею



Рецепт теплого салату з гарбуза та грушею

Інгредієнти:

- 800 г гарбуза;

- 1 солодка груша;

- 150 г руколи (або іншої зелені);

- 50 г волоських горіхів;

- 1 ст. л. меду;

- 2 ст. л. бальзамічного оцту;

- оливкова олія;

- мелена кориця;

- сіль, мелений чорний перець.

Рецепт приготування теплого салату з гарбуза та грушею:

1. Гарбуз наріжте скибочками середнього розміру. Зріжте шкірку, почистіть від насіння та серцевини. Викладіть гарбуз на деко (попередньо застеліть пергаментом та змастіть маслом), посипте корицею, сіллю та перцем. Запечіть у розігрітій духовці до 22 °С до м'якості, приблизно 10 хвилин. Якщо у вас немає духовки – ви можете просто посмажити гарбуз. Але для цього нарізайте його тоненькими слайсами і після смаження викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.

2. Горіхи подрібніть. Змішайте мед з оцтом, сіллю і перцем.

3. Очистіть грушу від шкірки, розріжте уздовж навпіл, видаліть серцевину. М'якоть наріжте поперек тонкими скибочками.

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4. У тарілку викладіть руколу, на неї викладіть запечений гарбуз та грушу. Зверху посипте горіхами та полийте медовою заправкою та оливковою олією. Подавайте салат теплим. За бажанням до салату можна додати фету та насіння гарбуза.

Гарбузові оладки



Рецепт гарбузових оладок

Інгредієнти:

- 400 г гарбуза;

- 3 яйця;

- 1 ст.л. цукру;

- 1,5 ст. борошна;

- 2 ст. л. йогурту;

- сода;

- олія.

Рецепт приготування гарбузових оладок:

1. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Натріть на дрібній тертці, з отриманої маси вичавіть зайвий сік.

2. До натертого гарбуза додайте яйця, йогурт (можна взяти сметану), борошно, цукор та соду. Тісто за консистенцією маю нагадувати звичайне тісто для оладок.

3. Оладки з гарбуза можна смажити на сковорідці з невеликою кількістю олії. Але після цього їх потрібно викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Також ці оладки можна запікати в духовці, так страва буде більш кориснішою, адже буде містити менше жиру. Подавайте зі сметаною.

Млинці з гарбуза з банановим кремом



Рецепт млинців з гарбуза з банановим кремом

Інгредієнти:

- 450 г гарбуза;

- 2 ст. молока;

- 2 ст. борошна;

- 1, 5 ст. води (окропу);

- 2 ст.л. цукру (за смаком);

- 3 ст.л. олії;

- дрібка солі;

- 3 яйця;

- 2 банани;

- 0,5 ч.л. меленої кориці (за смаком);

- 1 ст.л. лимонного соку.

Рецепт приготування млинців з гарбуза з банановим кремом:

1. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Запечіть у духовці до м'якості, а потім перебийте у пюре.

2. У глибокій мисці змішайте яйця, сіль, цукор. Молоко підігрійте і також додайте, перемішайте суміш вінчиком. Потім додайте половину гарбузового пюре та поступово додавайте борошно. Додайте окріп, олію та ще раз вимішайте. Залиште тісто на хвилин 20. Якщо тісто загусте – додайте ще окропу чи молока, якщо ж рідке – то додайте ще борошна.

3. Обсмажте млинці з обох боків. Приготуйте крем – банани почистіть, подрібніть до стану пюре (блендером або просто виделкою). До бананів додайте решту гарбузового пюре, сік лимона, корицю та перемішайте до однорідності. Подавайте млинці із кремом.

Запечений гарбуз з прянощами



Рецепт запеченого гарбуза з прянощами

Інгредієнти:

- 800 г гарбуза;

- 75 г родзинок;

- сік 1 лимона;

- дрібка меленої кориці;

- сіль;

- запашний перець горошком.

Рецепт приготування запеченого гарбуза з прянощами:

1. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Для запікання можете розрізати гарбуз великим шматками. Розігірйте духовку до 200 °С. Деко застеліть пергаментом, змажте невеликою кількістю олії та викладіть гарбуз. Запікайте 35-40 хвилин до готовності.

2. Родзинки замочіть в теплій воді. У ступці потовчіть кілька горошин перцю, додайте корицю та сіль за смаком.

3. Коли гарбуз запечеться, дістаньте його з духовки та поріжте на менші частинки, які буде зручно їсти. Перемішайте гарбуз із спеціями та родзинками, за бажанням можете додати трішки меду та розмарин.

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Класичний крем-суп з гарбуза



Рецепт крем-супу з гарбуза

Інгредієнти:

- 1 кг гарбуза;

- 1-2 цибулини;

- 3-4 картоплини;

- 1 ч. л меленого імбиру,

- 300 мл молока,

- 400 мл води,

- 1 ст. ложка олії;

- чорний мелений перець;

- сіль за смаком.

Рецепт приготування крем-супу з гарбуза:

1. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Викладіть на деко та запечіть до м'якості.

2. У глибокій сковорідці підсмажте порізану цибулю. Додайте порізану картоплю та залийте окропом так, щоб він покривав овочі. Тушкуйте так до готовності овочів.

3. У каструлю викладіть запечений гарбуз та картоплю з цибулею. Додайте половину воду, в якій тушкувалась картопля. Збийте блендером до однорідності. Додайте гаряче молоко, перемішайте та доведіть до кипіння. Проваріть ще 5-10 хвилин. Додайте спеції та сіль за смаком. Подавайте суп із грінками та гарбузовим насінням.

Більше рецептів супів з гарбуза ви зможете знайти тут.

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою



Рецепт гарбузової каші з кукурудзяною крупою

Інгредієнти на 1 порцію:

- 3 ст.л. кукурудзяної крупи;

- 100 г гарбуза;

- 350 мл молока;

- 1 ст.л. цукру (за смаком);

- дрібка солі.

Рецепт приготування гарбузової каші з кукурудзяною крупою:

1. В молоко додаємо цукор та сіль. Поставте на вогонь, додайте крупу та постійно помішуйте, щоб каша не підгоріла.

2. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Наріжте шматочками. Перед закипанням молока додайте гарбуз та варіть ще 15 хвилин після закипання. Після цього кашу помістіть в духовку на 15 хвилин. Якщо немає духовки – просто проваріть кашу в каструлі чи в мультиварці ще 15-20 хвилин, до готовності гарбуза. Після приготування додайте до каші невелику кількість вершкового масла. За бажанням можете додати мед та горіхи.

Котлети з гарбуза



Рецепт котлет з гарбуза

Інгредієнти на 12 котлет:

- 350 г гарбуза;

- 350 г картоплі;

- 0,5 ч.л. солі;

- 3 ст.л. з верхом борошна;

- панірувальні сухарі;

- олія для смаження;

- перець, сіль за смаком.

Рецепт приготування котлет з гарбуза:

1. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Картоплю також почистіть. Потріть на дрібній тертці картоплю та гарбуз.

2. В мисці змішайте овочі та трохи відіжміть масу, щоб позбутися зайвої рідини. Посоліть та поперчіть, додайте борошно та добре вимішайте. За консистенцією маса має нагадувати звичайний фарш для котлет. За бажанням до тіста можна додати цибулю та зелень.

3. Змоченими руками сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях та обсмажте з обох боків на сковорідці. За бажанням котлети можна запекти, щоб вони були більш корисними.

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Чізкейк з гарбуза



Рецепт чізкейку з гарбуза

Інгредієнти:

- 250 г м'якоті печеного гарбуза;

- 200 г вершкового сиру;

- 100 г домашнього сиру;

- 150 г вершкового масла;

- 2 склянки крихт печива;

- 2 яйця;

- 0,5 склянки цукру;

- 0, 5 ч.л. ванільного цукру;

- 1 ст.л. вершків;

- 0,5 склянки горіхів;

- кориця, сіль, мускатний горіх за смаком.

Рецепт приготування чізкейку з гарбуза:

1. Спочатку підготуйте основу для чізкейку – печиво подрібніть в крихту, а горіхи перебийте в блендері. Змішайте печиво та горіхи, додайте вершкове масло (попередньо його можна розігріти, щоб краще перемішувалось). Перемішайте до однорідної маси та викладіть у форму для випікання. Саму форму попередньо змастіть маслом. Поставте форму в холодильник на 1 годину.

2. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Запечіть його до м'якості. Після готовності перебийте його в пюре. До гарбузового пюре додайте яйця, вершки, цукор, корицю, мускатний горіх та ванілін. Ретельно перемішайте.

3. Змішайте вершковий сир та домашній. Домашній сир найкраще перед змішуванням перебити у блендері до однорідності. В цю масу додайте частинами гарбузове пюре та вимішайте до однорідності.

4. Викладіть начинку на основу з печива. Випікайте чізкейк 50 хвилин, потім вимкніть духовку, відкрийте дверцята, але не діставайте чізкейк, поки він повністю не охолоне. Зберігайте чізкейк й холодильнику, перед подачею дайте постояти при кімнатній температурі 20-30 хвилин.

Гарбузовий тарт



Рецепт гарбузового тарту

Інгредієнти:

- 280 г гарбуза;

- 125 г борошна;

- 50 г вершкового масла;

- 2 яйця;

- 60 г сметани;

- 35 г цукру (за смаком);

- дрібка солі, кориці, мускатного горіху, меленого імбиру.

Рецепт приготування гарбузового тарту:

1. Просіяне борошно перетріть із нарізаним холодним вершковим маслом. Додайте сіль, 1 яйце та замішайте тісто. Загорніть тісто у харчову плівку та залиште на 30 хвилин в холодильнику.

2. Форму для випічки змастіть маслом та присипте борошном. Викладіть розкачане і охолоджене тісто, сформуйте невисокі бортики. Дно проколіть виделкою. Застеліть тісто пергаментом та покладіть вантаж (наприклад, квасолю). Випікайте тісто 10-15 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

3. М'якоть гарбуза запечіть у духовці, остудіть. Подрібніть м'якоть у блендері, додайте сметану, цукор, 1 яйце та спеції.

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4. Викладіть гарбузову начинку на основу тарту та випікайте ще 25-30 хвилин до готовність. Перед подачею тарт можна присипати пудрою.

Гострий мармелад з гарбуза



Рецепт гострого мармеладу з гарбуза

Цей гострий та пряний мармелад чудово пасуватиме до сиру, страв із м'яса та риби. Причому, чим жирніша страва, тим краще мармелад ласуватиме. Його можна приготувати порційно, а можна приготувати більше – тоді мармелад варто викласти в стерилізовані банки та дати постояти в холодильнику 6-8 днів.

Інгредієнти:

- 1 кг гарбуза;

- 1 апельсин;

- 1 лимон;

- 100 мл апельсинового соку;

- 150 г цукру;

- 100 мл яблучного оцту;

- 60 г родзинок;

- пів стручка ванілі.

Рецепт приготування гострого мармеладу з гарбуза:

1. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Наріжте гарбуз кубиками. Терткою зітріть цедру з апельсина та лимона. З лимона вичавіть сік, а з апельсинів зніміть білу м'якоть та виріжте філе.

2. У каструлю з товстим дном висипте цукор, додайте апельсиновий сік, а також сік з одного лимона, яблучний оцет й цедру цитрусових. Також викладіть філе апельсина, родзинки, розрізаний навпіл стручок ванілі і гарбуз. Доведіть до кипіння на середньому вогні.

3. Зменшіть вогонь і варіть, час від часу помішуючи, 45-50 хвилин. Остудіть і перекладіть в стерилізовані скляні банки, поставте в холодильник мінімум на 6-8 днів.