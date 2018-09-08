Що приготувати з кабачків: рецепти приготування швидких та простих страв

Страви з кабачків – це те, без чого важко уявити собі літо! Цей овоч дуже універсальний – з кабачків можна готувати перші, другі страви та закуски. Ми зібрали для вас найкращі рецепти страв з кабачками, які здивують навіть гурманів!

Рецепти з кабачками дуже прості у приготуванні, то ж з ними впорається будь-хто. Окрім своїх корисних властивостей, кабачок може похизуватися й тим, що при правильному приготуванні не зашкодить вашій фігурі.

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Пропонуємо вам 10 рецептів страв з кабачків, які варто приготувати саме влітку!

10 швидких та простих страв з кабачків

Закуска з кабачків та сиру



Рецепт приготування закуски з кабачків та сиру

Інгредієнти:

- кабачок – 1-2 шт;

- вершковий сир – 200-250 гр;

- ваша улюблена зелень – базилік, петрушка, зелена цибуля тощо;

- часник – 2 зубчики;

- сметана – 1 ст.л;

- олія для смаження;

- сіль, перець та інші спеції за смаком.

Рецепт приготування закуски з кабачків та сиру:

1. Кабачки помийте, обсушіть паперовими рушниками. Наріжте овоч уздовж слайсами, можете використовувати гострий ніж або ж овочечистку.

2. Скибочки кабачка посоліть та залиште на 10-15 хвилин, рідину яка виділиться, злийте та ще раз просушіть кабачки паперовими рушниками.

3. Розігрійте скороводу, змажте її невеликою кількість олію (можете робити це пензликом або ж складеним у кілька разів паперовим рушником). Обсмажте скибочки кабачків з обох сторін до рум’яності. Якщо у вас є сковорідка-гриль – використовуйте краще її, так у вас з'являться рум'яні полоски на скибочках.

4. Обсмажені скибочки викладіть на паперовий рушник, щоб позбавитись від надлишків олії.

5. Приготуйте начинку – часник роздавіть або дрібно поріжте, зелень дрібно нарубайте та змішайте усе це з вершковим сиром. Добре вимішайте начинку. Якщо суміш загуста – можете додати трохи сметани. Начинку посоліть, поперчіть за смаком і знову перемішайте.

4. На обсмажені скибочки викладіть по ложці начинки, згорніть рулетики. За бажанням, можете закріпити їх зубочисткою.

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Котлети з кабачків



Рецепт приготування котлет з кабачків

Інгредієнти:

- кабачки – 300 г;

- твердий сир – 50 г;

- яйце – 1 шт.;

- панірувальні сухарі – 2 ст.л.;

- борошно – 2 ст.л.;

- сіль, перець за смаком;

- олія для смаження;

- зелень та сметана для подачі.

Рецепт приготування котлет з кабачків:

1. Кабачок очистіть від шкірки та насіння. Натріть та складіть у миску. Додайте тертий сир, панірувальні сухарі, яйце та сіль. Ретельно перемішайте масу. Додайте борошно і ще раз перемішайте.

2. Вологими руками зліпіть невеликі котлетки. Обсмажте на сковороді з рослинною олією, з двох сторін.

3. Викладіть на тарілки, прикрасіть зеленню і подайте зі сметаною.

Оладки з кабачків



Рецепт приготування оладок з кабачків

Інгредієнти:

- кабачки – 800 гр,

- цибуля – 2 шт;

- яйця – 2 шт;

- 1 ч.л. розпушувача для тіста;

- півсклянки борошна;

- пучок зелені (кріп, петрушка);

- сіль та перець за смаком.

Рецепт приготування оладок з кабачків:

1. Кабачок очистіть від шкірки та насіння. Натріть та складіть у миску. Варто обирати молоді овочі, які не мають твердого насіння. Після 10-15 хвилин злийте воду, яка утвориться.

2. У миску з кабачком додайте натерту цибулю та дрібно порізану зелень. Залийте все збитими яйцями та ретельно перемішайте.

3. До борошна додайте чайну ложку розпушувача для тіста. Суміш перемішайте та поступово додайте до кабачків. Смажте оладки на легкому вогні до рум'яності. Кабачкові оладки найкраще смакують зі сметаною та часниковими соусами.

Пиріг з кабачками



Рецепт приготування пирога з кабачками

Інгредієнти:

- кабачки – 500 г;

- цибуля – 1 шт;

- молоко – 200 мл;

- твердий сир – 100 гр;,

- яйця – 3 шт;

- борошно – 200 гр;

- 1 ч.л. розпушувача для тіста,

- 2 зубчики часнику,

- сіль та перець за смаком.

Рецепт приготування пирога з кабачками:

1. Для приготування пирога оберіть молоді кабачки, які не мають твердого великого насіння. Наріжте овоч тонкими кружальцями, попередньо очистивши його від шкіри.

2. У мисці збийте 3 яйця, додавши до них сіль та перець. При бажанні можна додати спеції, яка підходять до овочевих страв. У збиті яйця насипте дрібно порізану цибулю та часник. До маси додайте молоко та потертий сир. Все ретельно перемішайте.

3. В окремій посудині змішайте борошно з розпушувачем тіста. Після цього, додайте суміш до маси, перемішавши все до однорідності.

4. Форму для запікання змастіть олією (або вершковим маслом) та посипте сухариками для панірування (їх можна зробити самим, натерши на дрібній терці засушений хліб). Викладіть один шар кабачків, заливши їх частиною тіста. Повторюйте це, поки не закінчаться овочі. Залишки тіста вилийте у форму. Випікайте пиріг упродовж 35 – 40 хвилин при температурі 180 градусів. Нарізайте пиріг після охолодження.

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Крем-суп з кабачків



Рецепт приготування крем-супу з кабачків

Інгредієнти:

- кабачок – 1 шт;

- червона цибуля – 1 шт;

- картопля велика – 1 шт;

- морква середнього розміру – 1 шт;

- болгарський перець – 1 шт;

- помідор – 1 шт (для подачі);

- олія – 2 ст.л.;

- сметана 20% – 1 ст.л.;

- вода – 700 г;

- зелень петрушки, кропу, стебло селери (або іншої вашої улюбленої зелені);

- часник – 1-2 зубчики.

Рецепт приготування крем-супу з кабачків:

1. Цибулю і часник дрібно наріжте і протушкуйте на сковороді з олією. Всі інші овочі (крім помідору) наріжте кубиками, додайте в сковороду та протушкуйте ще 5 хвилин.

2. Перекладіть суміш в каструлю, додайте воду, зелень і варіть близько 15 хвилин. Зніміть з вогню, вийміть великі гілочки зелені і подрібніть суп у блендері до стану пюре.

3. Знову поставте каструлю на плиту, додайте 1 ст.л сметани і доведіть суп до кипіння. Готову страву подавайте порційно, можна додати дрібно нарізаний кубиками помідор і гілочки зелені.

Спагеті з кабачків



Рецепт приготування спагеті з кабачків

Інгредієнти:

- кабачки – 2 шт;

- помідори – 1 шт;

- часник – 2 зубчики;

- олія – 1 ст. л.;

- сіль та перець за смаком.

Рецепт приготування спагеті з кабачків:

1. Натріть кабачки на на тертці для моркви по-корейськи. Зробіть хрестоподібний надріз на помідорі, опустіть його на 1-2 хвилини в окріп і очистіть від шкірки. Потім наріжте помідор кубиками, дрібно наріжте часник, викладіть це разом в сковороду і тушкуйте на повільному вогні до випарювання зайвої рідини.

2. Посоліть і поперечіть масу на сковорідці та перемішайте. Після цього додайте натерті кабачки та смажте протягом 5-7 хвилин. Краще не перемішувати інгредієнти ложкою або виделкою, щоб кабачки не перетворилися в однорідну масу, а протрушувати сковороду. Якщо в процесі смаження утворилося багато рідини, процідіть спагеті через друшляк.

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Запіканка з кабачків, хлібу та сиру



Рецепт приготування запіканки з кабачків, хлібу та сиру

Інгредієнти:

- молодий кабачок – 1 шт;

- твердий сир – 50–70 г;

- хліб (білий або сірий) – 100 гр;

- яйце – 1 шт;

- молоко – півслянки;

- кріп та петрушка;

- вершкове масло для змазування форми;

- сіль та перець за смаком.

Рецепт приготування запіканки з кабачків, хлібу та сиру:

1. Наріжте кабачок тонкими скибочками. Протушкуйте декілька хвилин кабачки в сковорідці, додавши трохи води, до м’якості. Трохи посоліть.

2. Наріжте хліб кубиками. Сир наріжте кубиками трохи дрібнішими, ніж хліб. Дрібно поріжте зелену цибулю, петрушку і кріп. Збийте яйце з молоком, дрібкою солі і чорним меленим перцем. Перемішайте кабачки, хліб і зелень.

3. Залийте кабачки рідкою сумішшю, ще раз перемішайте і викладіть у глибоку форму для запікання, змащену вершковим маслом. Запікайте в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, 20 хвилин, до легкого зарум’янення поверхні. Кришкою не накривати.

Рулетики з кабачками та куркою



Рецепт приготування рулетиків з кабачками та куркою

Інгредієнти:

- молоді кабачки – 3 шт;

- одне філе курки;

- твердий сир – 60 гр;

- 2 зубчика часнику;

- оливкова олія – 30 гр;

- свіжий базилік – 2-3 листочки.

Рецепт приготування рулетиків з кабачками та куркою:

1. Молоді кабачки помийте, обсушіть, зніміть з них шкірку і наріжте вздовж смужками шириною 0,5 см. Сир натріть на тертці.

2. Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко застеліть папером для випічки, викладіть на нього смужки кабачків, змастіть оливковою олією і посоліть. Поставте кабачки в духовку на 5 хвилин.

3. У цей час підготуйте куряче філе. Грудку наріжте тонкими смужками, відбийте, додайте сіль і перець за смаком. Часник дрібно наріжте або пропустіть через прес, додайте до курки і залишіть на 10 хвилин замаринуватися.

4. Кабачки дістаньте з духовки, на кожну смужку зверху викладіть курку, посипте тертим сиром, мілко порізаним базиліком і акуратно згорніть в тугі рулетики. Запікайте в духовці ще 30 хвилин.

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Кабачкові чіпси



Рецепт приготування кабачкових чіпсів

Інгредієнти:

- кабачки – 500 гр;

- 2 зубчики часнику;

- білий черствий хліб (2 скибочки) або готові сухарі;

- зелень (кріп, петрушка);

- яєчні білки – 2 шт;

- щіпка меленої куркуми;

- перець та сіль за смаком.

Рецепт приготування кабачкових чіпсів:

1. Кабачки помийте, обсушіть та поріжте тонкими скибочками, завтовшки приблизно 3-5 мм. Це можна зробити ножом або за допомогою тертки для нарізки овочів. Солити відразу кабачки не слід, щоб вони не стекли соком. Подрібніть зелень. Часник пропустіть через прес. З черствого хліба зробіть сухарі (або використовуйте готові панірувальні сухарі).

2. В мисці змішайте зелень, сухарі та часник, збийте масу до однорідного стану блендером. В окремій мисці збийте яєчні білки з сіллю. Шматочки кабачків спочатку обмокніть в білок, потім з усіх боків загорніть в хлібну паніровку і викладіть на решітку або деко.

3. Випікайте чіпси в розігрітій духовці до 180°С 20-30 хвилин. При цьому готувати чіпси з кабачків слід спочатку 20 хвилин з нижнім нагрівом, а потім 10 хвилин – з верхнім. Готові кабачкові чіпси викладіть на тарілку та посипте сіллю, перцем і куркумою.

Гратен з кабачків



Рецепт приготування гратену з кабачків

Інгредієнти:

- кабачки (великі) – 2 шт;

- помідори – 2 шт;

- соус песто – 80 мл;

- сир твердий – 200 г;

- сіль та перець за смаком.

Рецепт приготування гратену з кабачків:

1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть дно і боки скляної форми для запікання олією.

2. Помідори і кабачки наріжте тонкими кружечками і викладіть у форму в один шар. Зверху змастіть песто, посоліть і поперчіть, посипте тертим сиром.

3. Запікайте протягом 45 хвилин. Подавайте гарячим.

Смачного!